埃辛谈拒绝利物浦：当时觉得去英超还为时尚早

这位切尔西传奇近日谈到了自己和利物浦的转会故事，以及自己的“超级粉丝”霍利尔。

前切尔西中场埃辛透露，他曾在2002年拒绝利物浦而留在法甲，因为他认为对当时的他来说，转会到英超联赛还为时过早。

埃辛透露前利物浦主帅杰拉德·霍利尔对他非常感兴趣，并邀请他去梅尔伍德——红军的训练中心，在那里他们进行了讨论，但他最后选择留在了法国。

除此之外，他还拒绝了巴黎圣日耳曼和马赛的邀请，在巴斯蒂亚度过了他的第三个赛季，在那里他帮助这支法甲弱旅获得了2002-03赛季法甲联赛中游的成绩。

其他球队

“我收到了很多邀请，其中就包括杰拉德·霍利尔执教的利物浦，我几乎接近和他们签约。”埃辛在Instagram上说。

“我甚至到梅尔伍德去见了霍利尔。我们谈了谈，然后我回到了法国，但是众多俱乐部还是给我发出了邀请。”

“PSG,马赛等,但我告诉巴斯蒂亚我不想离开,他们也不想卖掉我,因为他们想让我再呆一年。对这一点，我无所谓,因为我还不想离开俱乐部，于是我又在这里呆了一个赛季,这是我在这里的第三个赛季。”

“在赛季结束后，除了上面提到的三家俱乐部，里昂也对我进行了咨询，不过我认为当时转会去英超还为时尚早。”

据报道，埃辛在2003年夏天以780万欧元的身价加盟了里昂，在他两年的俱乐部生涯中，他连续赢得了两次法甲冠军。

这位37岁的球员后来在2005年8月转会到英格兰，加盟了彼时刚刚开始崛起的切尔西，而当时里昂的主帅正是之前执教利物浦时想签下他的霍利尔。

在离开法国豪门之前，他只在霍利尔手下出战了在韩国进行的季前赛。

“做出转会切尔西的决定并不困难，但在我在里昂的第三年，霍利尔正在球队执教，他之前在利物浦时就签下我，他是我的超级粉丝，他爱我，他喜欢我踢球的方式。所以当他来到里昂的时候，他很开心。”他说道。

“我们开了个会，他表示很高兴能有机会和我一起工作，然后我们去了韩国做季前训练，然后切尔西提出了一份很好的合同。很明显，奥拉斯当时在策划转会，但是这个人(霍利尔)会来和我谈话，他说他知道我对英超的热爱，但同时他也是我去英格兰和留在里昂和他一起工作之间的一根刺。”

“我想去英国。我记得我们的第一场季前赛，我们对阵墨西哥队，比赛结束后，我非常生气。我很生气，因为我对当时主席处理转会的方式很满意，所以我很生气，因为我把它带进了比赛中。我失去了理智，拼命铲球，结果被罚下场。”

“我训练的时候总是面带微笑，但是我变得很生气，以至于我不和任何人说话，我只是和训练中遇到的人相处得很好，但是教练对我很好。他将是我职业生涯中最好的教练之一，尽管我和他共事的时间很短。他总是跟我交流。”

埃辛目前在阿塞拜疆与萨巴伊进行交易，他本赛季已经在那里打了10场联赛，但由于3月份新型冠状病毒疫情的爆发，他不得不暂时停下脚步。