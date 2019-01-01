埃超顶级射手争夺战 巴西妖锋或加盟中超

由于俱乐部的财政危机，埃及球队金字塔FC可能会在今夏送走自己的头号射手、巴西前锋基诺，而多家中超球队已经对其表现出了浓厚的兴趣。

根据够力足球巴西站援引《福克斯体育》的最新报道，有多家中国球队对效力于埃及俱乐部金字塔FC的巴西前锋基诺表现出了浓厚兴趣，球员极有可能会在今夏改换门庭。

2010年夏天，巴西前锋基诺从巴甲豪门帕尔梅拉斯以1000万美元左右的身价加盟了金字塔FC，创造了埃及超级联赛历史转会费记录。截至目前，本赛季他总共代表球队在各项赛事中出场了33次，有10球11助攻入账。

据悉目前中国球队已基本说服了球员本人，他的经纪人可能会在近日飞抵中国，与这些对球员感兴趣的俱乐部进行谈判。与此同时，他们也向金字塔FC提供了一份1000-1700万欧元的报价，这已经足以说服这家陷入危机的俱乐部选择放人。

作为埃及足坛近日最大的闹剧之一，沙特阿拉伯体育总局局长、沙特奥委会主席图尔基-阿尔-谢赫撤资之后，由于俱乐部高层沙特籍富豪的撤资，金字塔FC如今陷入了巨大的财政危机，早在去年夏天就已经将俱乐部球员全部挂牌，而基诺的高额年薪是球队当前最大的负担之一。

当然，除了中国球队，还有多家巴甲球队同样对球员发出了邀约，不过在财力方面，他们显然无法与中国抗衡，无论是球员的年薪还是并不算低的转会费。

现年29岁的基诺身高174cm，在球场上能够兼任左边锋、中锋以及右边锋等位置，是一位典型的巴西高效率前锋。