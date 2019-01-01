埃梅里：阿森纳正争取和黄金双枪续约

一些报道称枪手的明星前锋都签下了新合同，但主教练说事实并非如此。

阿森纳正在为球星奥巴梅扬和拉卡泽特准备新合同。

埃梅里目前证实，两人都没有在纸上签字，但双方的谈判仍在进行。

“他们是非常重要的球员，他们的合同需要保持平衡，”阿森纳主教练说：“这是一个环境，一个问题，现在，俱乐部正在努力。埃杜就是因为这个原因来到这里的。还有劳尔(桑莱希)和胡斯(法赫米)，他们正在和球员们一起努力。这对他们来说很重要，但我的重点是准备比赛，每节训练课，确保球员们为我们和工作集中精力。”

奥巴梅扬上赛季以22粒英超进球获得英超金靴。上周末，他在阿森纳1-0战胜纽卡斯尔的比赛中攻入制胜球，为新赛季开启了新的征程。

这位30岁的球员目前的合同将于2021年到期，而上赛季阿森纳的年度最佳球员拉卡泽特的合同将持续到2022年，他在2017年从里昂加盟阿森纳时签下了五年的合同。

最近几个月，这两名球员都有离开的传闻，据说奥巴梅扬吸引了曼联的兴趣，据信马德里竞技希望得到拉卡泽特。

但是埃梅里坚持他希望两人都能在伦敦北部待很长时间。

“我希望俱乐部得到最好的。”西班牙人说：“我希望球员们得到最好的。我认为如果俱乐部和他们谈论这个，那是完美的。”

与此同时，埃默里再次拒绝正式确认谁将成为阿森纳本赛季的新队长。

洛朗·科斯切尔尼的离开意味着需要一名新的队长，而格拉尼特·扎卡则有望永久担任队长。

这位瑞士国脚上周末在纽卡斯尔担任队长，就像他在阿森纳夏季最后一场季前赛对阵巴塞罗那一样。

但是埃梅里——他再次希望他的球队包括5名队长——没有在周六与伯恩利的比赛前任命扎卡为新队长。

“目前没有任何改变。”阿森纳主教练说：“一些情况意味着，与五名对阵会面和结束谈判需要更多时间。”