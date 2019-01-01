埃梅里：阿森纳将在夏天花钱采购 现在无能为力

尽管主教练已经确认俱乐部现在不打算在转会市场上花钱，但是这个限制在赛季结束后就将结束。

阿森纳主教练埃梅里再次确认他不太可能在一月份购买球员，但表示说可以在夏天的时候进行采购。

枪手老板先前表示俱乐部在去年1月和去年夏天都花了很多钱，所以只能在这个冬季接受租借的交易。

从那以后，俱乐部的处境变得更加绝望，后卫贝雷林因为膝盖受伤而将缺席本赛季余下的所有比赛。

有报道将阿森纳与国际米兰的佩里西奇联系在了一起，但这一租借带买断选项的传闻依然还是要等到夏天才会发生。

据报道，巴塞罗那中场丹尼斯·苏亚雷斯和马尔科姆以及巴黎圣日耳曼的克里斯托弗·恩昆库也都是传闻阿森纳希望租借的对象，但到目前为止一切都还未成为现实。

尽管失去了贝雷林，埃梅里承认他已经被告知不能在这个转会窗口购买球员，但是他确信夏天的情况会有所不同。

“俱乐部告诉我，现在不是买入球员的好时机。”埃梅里告诉记者，“但俱乐部告诉我，夏天的情况将会有所不同，我们将有机会花钱采购球员。”

随着一月转会窗口的关闭以及阿森纳增加球员的前景不明朗，埃梅里坚持表示对自己的球队感到满意。

此外，他还强调了他目前的工作让球队在英超和欧洲争夺荣誉时的表现有所提高。

“对我来说最简单的事情就是去索要更多的球员，但我喜欢和我现在拥有的球员一起工作。我的挑战是提高球员的水平。”

“我对球员们很满意，我们有足够的能力在英超和欧联杯中取得好成绩。在英超，我们正努力跻身前四。

阿森纳将在周二的联赛中对阵卡迪夫，然后在周日前往伊蒂哈德挑战曼城。