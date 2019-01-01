埃梅里：贝莱林伤势不容乐观 恐再次长时间缺阵

这名西班牙人可能会遭受一次“严重”的膝伤，但是枪手主帅说他不会因此被迫投身转会市场。

埃梅里承认，他担心贝莱林刚刚所遭受的伤病会成为其另一个严重问题。

然而，这位前巴黎圣日耳曼主帅表示，这种挫折不需要通过在1月份转会窗口仓促购买球员来解决。

这位23岁的球员在周六英超2比0战胜切尔西的比赛中扭伤了左膝，他在酋长球场中无球情况下倒地。

这名右后卫随后被担架抬下场，这是他自去年12月小腿拉伤以来的第二次因伤离场。

埃梅里将被迫等待有关这一伤病严重性的更具体信息，但他在赛后的新闻发布会上透露，初步估计并不乐观。

这位前塞维利亚主帅告诉记者：”我们必须等待，但是他的膝盖，初步估计遭遇了很严重的伤病。”

“我希望不会，但初步估计并不乐观。”

奈尔斯——他已经为接替拉姆塞的中场位置做好准备——被重新安排到贝拉林的位置上，而埃梅里也在赛季末引进了经验丰富的后卫利希施泰纳。

正因为如此，他认为枪手不需要投身转会市场引援。

埃梅里补充说道：“我们有奈尔斯，他（在对阵切尔西时）踢得很好，并且能够对我们有所帮助。”

“另外，利希施泰纳是另一名可以这个位置的球员。我们拥有充足的深度，别忘了詹金森，他踢过几场比赛，如果我们需要他，就可以派其上场。”

拉卡泽特和科斯切尔尼是阿森纳的焦点球员，他们帮助球队缩小与切尔西的差距，保持住了进入联赛前四的希望。

这支北伦敦的俱乐部从曼联手中夺回了联赛第五名的位置，此前红魔在周六早些时候击败了布莱顿。

枪手将在下周足总杯第四轮对阵索尔斯克亚所执教的球队，在那接下来一周迎战英超卫冕冠军曼城前，他们将在主场对阵卡迪夫城。