埃梅里：蒂尔尼将在与标准列日的比赛中复出

西班牙人将在周四的比赛里迎接他的夏季新援回归球队阵容，贝莱林也可能出现在欧罗巴联赛中。

基兰·蒂尔尼将在周四对阵标准列日的欧联杯的比赛中第二次代表阿森纳出场。

这位22岁的球员在上周对阵诺丁汉森林联赛杯比赛中首次登场亮相，但之后错过了1-1战平曼联的英超联赛。

在转会截止日从凯尔特人签下的左后卫蒂尔尼因为腹股沟受伤缺席了新赛季开始的几周的联赛。

他已经退出了即将到来的苏格兰国家队对阵俄罗斯和圣马力诺的2020年欧洲杯预选赛，但是埃梅里将让他参加对阵比利时球队的欧联杯。

“在他受伤之后，每一步都很重要。”埃梅里说。

“他没有在和曼彻斯特的比赛中踢球，因为他有更多的问题。不是很重要，但是医生告诉我们最好是一个人在这里训练，为明天的比赛做准备。”

“我们对他采取预防措施，因此对于国家队来说，我们认为现在不是和他们一起走的时候。”

“在接下来的比赛中，我想他会准备好和我们一起踢球，和他们一起踢球。”

“现在他明天就要上场了，我希望他能在身体上，战术上都能达到我们的要求。”

贝莱林也缺席了在老特拉福德的比赛，但是如果他能通过俱乐部的最后一次训练，他将在周四得到更多的上场时间。

如果能够战胜标准列日，阿森纳将会在F组占据优势，因为之前他们在客场3-0大胜法兰克福。

枪手在上个赛季的最后一场比赛中输给了切尔西，三次欧联杯冠军得主埃梅里希望球迷们能够支持俱乐部的努力，让球队变得更好。

他说：“我希望不仅仅是我喜欢这项比赛，每个人都喜欢它。”

“我们想做一些重要的事情。这是一个冠军，通往冠军联赛的道路。”

埃梅里拒绝确认厄齐尔是否会出现这场欧战比赛中，而史密斯·劳和拉卡泽特仍然无法上场。