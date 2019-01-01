埃梅里致谢球迷：成为阿森纳主教练是我的荣幸

这位下课的枪手主帅说他在酋长球场的一个半赛季中已经“理解并感受到了阿森纳的伟大”。

乌奈·埃梅里在周五被解雇后给阿森纳的支持者和工作人员写了一封公开信，敦促球迷们继续支持球员们。

这名48岁的教练在周四欧联杯主场1-2输给法兰克福后被解雇，枪手在英超联赛中目前排名第八。

埃莫里在这个位置上待了一年半后离开了，他带领枪手获得了英超第五名，并且在他唯一一个完整的赛季中打进了欧联杯决赛。

这封刊登在阿森纳官网的信中写道：“成为阿森纳的主教练是我的荣幸。所有的球迷，我想从心底感谢你们帮助我理解和感受阿森纳的伟大。感谢来自世界各地支持我们的所有人，感谢来到酋长球场的所有人，感谢在雨中和寒冷中等待我比赛结束的所有人。我想告诉你们所有人，我的工作充满激情、奉献和努力。”

“我最希望为你取得更好的成绩。我也想向所有阿森纳的员工表达谢意，感谢他们对我的态度。阿森纳的伟大在于每一位董事、执行官、员工、助理和志愿者。”

“我特别要强调的是，欢迎我加入俱乐部的伊万·加齐迪斯，以及劳尔·桑列伊、埃杜和维纳伊·文卡特沙姆对我的尊重、陪伴和帮助。直到最后一分钟，我一直受到尊敬和诚实的对待。当然，我也要衷心感谢克伦克家族，感谢他们的信任。”

“这一年半充满了各种情绪，有伟大的时刻，也有一些更痛苦的时刻，但我没有哪一天不停下来想想，我是多么幸运能够为这家俱乐部效力，拥有这些球员以及他们的职业精神和个人品质。他们总是尊重他们所穿的球衣。他们值得你的支持。”

“我在足球方面已经经历了很多，但我在英格兰，在英超联赛，在对职业球员的尊重和足球的纯洁性方面，享受了很多，也学到了很多。祝你们永远幸福。COYG。”

弗雷迪·永贝里暂时负责一线队的事务，枪手现在正面临着与诺维奇、布莱顿和西汉姆的联赛较量，12月12日将与标准列日进行欧联杯小组赛的生死战。