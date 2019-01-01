埃梅里称赞皇马中场：塞巴略斯是一个非常好的球员

有报道称这名中场球员将从皇家马德里转会，阿森纳主帅埃梅里谈到了这名西班牙国脚。

阿森纳主教练埃梅里对皇马的塞巴略斯表示钦佩，据报道塞巴略斯即将加盟英超。

皇马马德里中场塞巴略斯即将完成本赛季租借到阿森纳的任务，枪手将为这名22岁的球员支付一笔租借费，同时还要支付他的年薪——据信约为300万英镑。

对于阿森纳来说，这是一个缓慢的转会窗口，他们已经与凯尔特人后卫蒂尔尼、圣艾蒂安小将萨利巴和水晶宫球星扎哈联系在一起。

当被问及西班牙国脚塞巴略斯在周二与皇家马德里的国际冠军杯比赛前夕的表现时，埃梅里告诉记者:“我们正在讨论租借一名球员的可能性，我们有不同的名字。俱乐部正在为此努力。塞巴略斯是一个非常好的球员，我从贝蒂斯开始就认识他，在皇马也是如此。他在21岁以下青年队打得很好，他们在国家队赢得了这项赛事。”

当被问及阿森纳的年轻球员时，埃梅里说:“我们在对阵科罗拉多急流的比赛中有很多年轻球员，我们逐渐减少了上场时间，并与经验丰富的球员分享。这取决于比赛。明天，在开始的时候，我想花更多的时间和球员们一起思考我们对纽卡斯尔的第一场比赛的进展。但同时，我们将在比赛开始或比赛期间使用一些年轻球员，继续在对阵皇家马德里的比赛中发挥这种艰难的能力。”

在对阵皇家马德里之后，阿森纳将在周日在伦敦酋长杯对阵里昂，然后客场挑战昂热和巴塞罗那，结束他们的季前赛。

枪手将于8月11日在纽卡斯尔开始英超联赛。