埃梅里直斥扎卡行为错误 队内处罚势在必行

这名愤怒的中场球员在离开酋长球场时对枪手球迷爆粗，他的教练表示这一行为将会受到惩罚。

阿森纳主帅乌奈·埃梅里暗示队长格拉尼特·扎卡将因为不当行为而遭到内部处罚。

最近被队友选为枪手队长的扎卡，在对阵水晶宫的比赛第60分钟被小将萨卡换下。

所有的目光都集中在扎卡身上，当他在球迷的嘘声声中走出酋长球场时，他冲着主队球迷做出抚耳手势。瑞士中场扯掉了他的球衣，对着球迷爆粗口，然后直接走进了球员通道。

埃梅里毫不犹豫地批评了队长的行为，并暗示将有惩罚在俱乐部内部实施。

他向BBC解释说：“他错了，但我们将深入讨论这种情况。我想保持冷静，但说真的，他的行为是错误的。”

埃梅里还公开反对在帕帕斯塔索普洛斯的无效进球中使用VAR，暗示阿森纳再次受到了技术的不公平待遇。米利沃耶维奇为水晶宫打进的点球，是在扎哈最初被判为假摔后改判的点球。

“我不理解裁判和VAR的反应。上周他们没有用VAR检查我们的点球，但我们尊重这一点。”他补充道：“两周前，佩佩在对阵伯恩茅斯的比赛中获得了一个点球，他们没有检查，好吧。我不太懂。对我来说，没有困惑——这不是一个好的决定。我们应该赢球，在他们扳平比分后我们有很好的反应，我们进球了，但是不算。除了点球，我们没有丢多少球。我们的反应非常好，球迷们在最后几分钟帮助我们打进了第三个球，赢得了比赛，但这并没有发生。”

周日的平局使阿森纳在目前的英超联赛中排名第五，比第四位的切尔西少4分。