埃梅里有所顾虑 贝莱林联赛首发成疑

尽管这位西班牙后卫伤愈复出，但他本赛季第一次在英超亮相似乎不会在近期到来。

阿森纳主帅埃梅里不认为贝莱林能够在英超对阵曼联的比赛中首发出场，尽管他在周二的比赛中成功复出。

贝莱林因膝伤自一月以来一直缺阵，他在阿森纳5-0战胜诺丁汉森林的联赛杯比赛中替补出场，结束了他的长期缺阵。

这名24岁的西班牙人在第77分钟替换了蒂尔尼，并立即产生了影响，帮助威尔洛克打入阿森纳的第三粒进球。

贝莱林在受伤前是阿森纳首发阵容中的关键人物，但埃梅里并不认为这位边后卫会在周一作客老特拉福德的比赛中快速融入球队。

在新闻发布会上被问及贝莱林时，埃梅里告诉记者：“他想踢90分钟。他说我准备好了，想上场。我认为不会（首发对阵曼联）。也许他想踢。我们需要听医生的。最初的几分钟对他来说太棒了……对他来说最重要的是他的态度。他想帮助我们。”

霍尔丁的头球帮助阿森纳2-0领先，标志着他从膝伤中复出。

“在中卫有更多的选择是完美的。每天在训练中，他都帮助我们像一个团队一样有更多的表现。他需要时间和信心。这是一场完美的比赛。他最后有点累，但他很开心。”

加布里埃尔·马蒂内利在他为俱乐部的第一次首发中打入处子球，这位18岁的球员在伤停补时阶段的射门为球队锦上添花。

“我们一直在等待和观察他（马蒂内利），看他如何能和我们一起进步。”埃梅里补充道：“他在季前赛打得很好，每次训练他都充满了精神和表现。我和他谈过，告诉他要有耐心，等待他有机会像现在这样做。今晚他做到了。这是他应得的。他很谦虚，他很努力，他渴望有机会帮助我们。”