埃梅里暗示被弃二人走人：希望他们在其他球队开心

埃梅里表示，穆斯塔菲和埃尔内尼应该离开阿森纳。

乌奈·埃梅里暗示穆斯塔菲和埃尔内尼可以自由离开阿森纳，因为他们不是他计划的一部分。

穆斯塔菲在上个赛季失去了状态，在2019-20赛季至今还没有被列入埃梅里的阵容，埃尔内尼在对阵纽卡斯尔和伯恩利的比赛中也被排除在大名单外。

欧洲转会窗口将于9月2日关闭，埃梅里建议两名球员应该在截止日期前确保自己的转会。

“我们有一些球员，他们知道自己的处境。”埃梅里在周六做客利物浦之前对记者说：“比如，埃尔内尼和穆斯塔菲知道他们在球队中的位置，我真的希望球员们在这里开心，我希望球员们成为这里的主角。去年穆斯塔菲和埃尔内尼在球队的时候，当他们不踢球的时候，他们很不开心。去年和这个季前赛我和他们谈了很多次，我认为他们离开并签约另一支球队是积极的，在那里他们可以成为主角，快乐地继续他们的职业生涯。”

阿森纳从切尔西签下的中后卫大卫·路易斯和从皇家马德里租借过来的中场球员达尼·塞巴略斯，使得穆斯塔菲和埃尔内尼在各自位置上的排名进一步下滑。

“他们是非常强大的球员。”埃梅里补充道：“但不管怎样，他们将很少有机会展示他们的能力，或者对我们以及他们在比赛中的上场时间感到高兴。”

“但是他们知道现在的情况，我真的，真的希望他们一切都好，我认为现在对他们来说最好的事情就是成为另一支球队的主角，然后签下另一个挑战。我们尊重他们，他们在和我们一起训练，但他们知道自己的处境，我只希望他们一切都好。”