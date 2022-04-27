“埃梅里是杯赛之王”——是什么让比利亚雷亚尔主帅在欧战中如此成功？

利物浦是击败比利亚雷亚尔的热门球队，但他们面对的是连续的杯赛冠军赢家埃梅里，他在来这里的路上爆冷淘汰了拜仁慕尼黑和尤文图斯。

"他们可能拥有世界足坛最成功的杯赛教练，所以他知道自己在做什么，"利物浦教练克洛普警告说，他充分意识到他的对手的质量。

"埃梅里是杯赛之王。他所做的一切是令人难以置信的。"

这位巴斯克教练在2014年至2016年间连续三年带领塞维利亚赢得欧联杯，上赛季他又带领比利亚雷亚尔夺得这项荣誉，而在2019年，他曾带领阿森纳获得欧联杯亚军。

在执教巴黎圣日耳曼期间，埃梅里还分别赢得了法国杯和法联杯的冠军。

在国内赛事中，埃梅里在2017-18赛季带领巴黎夺得法甲冠军，但除此之外，他并没有在其他联赛取得同样的成功，而他已经成为了一个杯赛专家。

一个原因很简单——欲望。

特别是在塞维利亚和比利亚雷亚尔，欧联杯的价值比其他俱乐部看来要高。这是一个埃梅里和他的球队想要赢得的赛事，而在其他地方，它有时被看得不那么重要。

"我爱上了欧联杯，"埃梅里承认，尽管现在他的目光放在了一个更高的目标上。

他表示2013年与塞维利亚时任主席何塞-玛丽亚-德尔-尼多的一次谈话改变了自己的心态。

"我告诉他，目标是进入欧洲冠军联赛，就像我在瓦伦西亚所做的那样，"埃梅里说。"他问我是否赢得过任何奖杯，是否为冠军庆祝过，现在我明白他为什么对我这么说了。"

虽然一些球队会选择在周末的主场以最强阵容出战，然后在欧洲赛事中轮换，但对于今年的比利亚雷亚尔来说，情况恰恰相反。

由于无缘联赛冠军和前四，比利亚雷亚尔所有的荣誉希望都寄托在杯赛上。

在慕尼黑第二回合1-1战平拜仁的比赛中，埃梅里选择的首发阵容没有一个人在四天前与毕尔巴鄂竞技的西甲比赛中首发。

黄色潜水艇、塞维利亚和阿森纳都有能力与更大、更强的对手进行一次性的对抗，但在整个赛季中，他们势必会排在巴塞罗那和皇家马德里，或者利物浦和曼城等巨头之后。

比利亚雷亚尔本赛季在西甲联赛中排名第七，表现一直是起起伏伏，但在欧洲超级杯中把切尔西逼入点球大战，两次与马德里竞技2-2战平，两次0-0战平皇家马德里。

由于非常关注个人表现，比利亚雷亚尔有能力与任何球队进行战斗。这很大程度上归功于埃梅里对战术细节的关注。

"我们有埃梅里作为领袖带领球队，他总是提出一个总体计划，"前锋丹朱马告诉《卫报》。

"当你在客场与尤文图斯比赛时，你知道如果你不丢球，他们会有点不耐烦。我们知道会有一个机会出现。这就是所发生的事情，也是埃梅里所预测的。”

"他每天都在为我忙碌着，我和他有很多关于如何让自己变得更好的对话。他是一个战略大师。"

这表明了球队对他们的教练的信任程度，他在阿森纳和巴黎都没有得到这种信任，原因有很多，包括语言问题。

"我认为，一个教练在一个俱乐部的时代并不是在他们没有赢得冠军的时候结束，而是在球队不再相信他的时候，"埃梅里在2016年说道。

这位50岁的教练热衷于给他的球员提供一切可用的武器，包括关于对手的信息和针对不同比赛钻研具体的战术方法。

虽然在跨越38周的联赛中，注意力可能会减弱，但杯赛的一次性性质，一切都可能发生，这对观看埃梅里和他的工作人员提供的视频并尽可能勤奋地准备是一个很大的激励。

"我确信，无论比利亚雷亚尔在决赛中可能出现什么情况，埃梅里都已经预测到了，"前塞维利亚后卫科克在上赛季比利亚雷亚尔击败曼联赢得欧联杯后告诉《太阳报》。

"他在视频上研究每一个细节，然后他把它带到球场上。"

作为一名球员，埃梅里喜欢这项运动，但也很害怕。他在《赢家心态》一书中承认："我感到压力很大，我有点胆怯。”

现在，作为一名教练，他的准备工作让他一直工作到凌晨，覆盖每一个细节，所以没有什么可以惊讶或害怕的了。

在塞维利亚时，这位教练和他的工作人员观看了四次自己球队的比赛，现在他也不例外。"你掌握的信息越多，你就越能做出决定，"埃梅里在他的新书发布会上补充道。

"我相信这比经验更重要，因为以前对你有用的东西现在可能不适合你。"

然而，尽管他在杯赛中取得了所有的成功，但在埃梅里的履历中，有一次重大的失败——在诺坎普历史性地以1-6的比分输球，导致他的巴黎在2017年的欧冠联赛中被逆转淘汰，尽管首回合比赛他们以4-0取胜。

"从那场比赛来看，我唯一想改变的是裁判的判罚，"埃梅里在2020年说道，他仍然为当年被逆转感到伤心，而本赛季他有机会疗伤。

如今他手下的球员不像他在巴黎执教时那样星光熠熠，但似乎更有决心严格按照他的计划行事。而这正是他所需要的。

在上赛季的欧联杯决赛之前，他观看并分析了17场曼联的比赛，在明天凌晨前往安菲尔德之前，他也会这样做。

即使只是看了利物浦对阵埃弗顿的最后一场比赛，埃梅里也可以为他的球员收集到大量信息，让他们取得成功。