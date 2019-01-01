埃梅里拒谈厄齐尔前途：我将决定谁是最好的首发

这名前德国国脚在酋长球场的日子似乎就要结束了，但是他的教练没有透露任何信息。

阿森纳主教练乌奈·埃梅里拒绝对围绕着枪手中场厄齐尔的转会传闻发表评论。

最新的报道称枪手希望在一月份将30岁的球员租借出去，这名德国人本赛季到目前为止只为俱乐部出场两次。

当被问及厄齐尔的未来时，埃梅里守口如瓶，并没有确认他是否能在即将到来的欧联杯对阵标准列日的比赛中出场。

“他现在是我们的球员。”埃梅里在周三谈到厄齐尔时说：“我们要训练，然后再做决定。我将决定谁是最好的首发球员，谁是阵容中最能帮助我们的人。”

上赛季他们在欧联杯决赛中输给了切尔西，在此之后，埃莫里对比赛的热爱似乎还将继续。

西班牙人曾在塞维利亚三次夺冠，他相信欧罗巴联赛对他的球员来说是一个绝好的机会。

“我希望不仅仅是我喜欢这项比赛，每个人都喜欢。”他说：“我们想做一些重要的事情。这是一个冠军，是通往欧冠的道路。我们将踢得很好，我们在客场对阵一支出色的球队，踢出一场优秀的客场比赛。年轻球员的反应是惊人的，一个例子是布卡约（萨卡）。”

阿森纳俱乐部创纪录的签约球员尼古拉斯·佩佩自从来到酋长球场后就因为他的表现受到了批评，但是埃梅里坚信他会慢慢适应的。

埃梅里说：“他需要打比赛，获得信心，逐步了解其他球员。每个球员来到这里都需要时间。年轻球员或者像佩佩一样重要的球员都是如此。我跟他和达尼·塞巴略斯谈过。英超联赛是一个非常激烈的赛事。它是世界上最好和最强的赛事。利物浦和曼城是目前最好的两支球队，他们非常强大。我们需要高质量的球员和适应比赛的强度。因为你需要快速思考，快速移动球或者在高强对抗中控球。我们正在这个过程中，佩佩也是一样。”