埃梅里拒谈厄齐尔前途：就是做了不用他的决定

在厄齐尔又一次无缘比赛大名单之后，媒体的不断追问令枪手主帅感到十分烦躁。

本赛季至今，厄齐尔一共只为阿森纳出场过2次，分别是在联赛中对阵沃特福德和杯赛中对阵诺丁汉森林的比赛。

然而昨晚的欧联杯小组赛，31岁的德国中场也没有出现在比赛名单当中，埃梅里再一次将他从一线队的计划中剔除。最终，枪手凭借佩佩的梅开二度和马丁内利的进球3-2逆转吉马良斯取胜。

赛后的新闻发布会上，埃梅里再次本问到了关于厄齐尔在酋长球场的未来，他显然并不想对这些问题给予回应。

枪手主帅说道：“我认为今晚不是讨论这个话题的时候。我更喜欢谈论比赛和那些上场踢球的球员。”

“他没有在阵容当中，这是我做出的决定，我们现在要为周末（对阵水晶宫）的比赛做准备了。”

阿森纳能够从吉马良斯手中抢得3分，夏窗花费8000万英镑买入的新援佩佩功不可没。虽然带上了阿森纳队史第一身价的标签，但这位前里尔边翼并没能很快适应英超的比赛节奏。不过在本场比赛中，正是他的两粒进球帮助球队实现逆转。

埃梅里继续说道：“通常每一位新球员都需要时间来适应。佩佩是位非常出色的球员，我们一直都相信他。”

“但他确实有时候感觉更好，有时候则会在与对手对抗时遇到困难。但他一直在提高，今晚的两粒进球对我们和对他自己都非常关键。”

“他还在适应，他越快适应，对我们来说就越有利。我们很为他感到高兴，因为这两粒进球真的很完美。”