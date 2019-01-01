埃梅里：拉姆塞应该不会在一月离队

虽然拉姆塞的合同将在本赛季结束后到期，但埃梅里相信球员不会在冬窗离队。

阿森纳主帅埃梅里认为拉姆塞不会在一月份离队，尽管他的合同将在本赛季结束后到期。

自从前几个月起，拉姆塞将自由转会离队的事情就已经很清楚了，现在各方似乎也已经接受了这样一个事实。由于这位威尔士国脚的合同将在本赛季结束后到期，所以现在他可以开始和国外俱乐部谈合同了，媒体盛传巴黎圣日耳曼、尤文图斯、皇家马德里和拜仁慕尼黑都与他展开过接触。

考虑到球员目前的状况特殊，没有人能排除他在一月份闹转会的可能性，但埃梅里并不认为这样的事情会发生，西班牙教头说道：“目前他在和球队一起工作，我想他会留队直到赛季末。”

“他在和利物浦的比赛中做得很好，今天他踢了15分钟，而且进了一球，他帮助我们找回了信心，并拿到了一个理想的结果，我想要他在踢球时继续这样保持专注。”

最近阿森纳后防出现严重的伤病潮，媒体称球队有意在冬窗引进同城对手切尔西的边缘人加里-卡希尔，但埃梅里似乎否决了在冬窗买后卫的可能性。

“我们没有谈论过卡希尔。”埃梅里说道。“要买人来提升球队并不容易，但我们有在考察几个不同的目标。或许我们可以引进新球员，如果转会市场出现机会的话，我们可以签下一两名球员。”