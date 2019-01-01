埃梅里把重心投向欧洲赛场：前四完赛困难了

阿森纳在周日客场对莱斯特的比赛中遭遇了更多的不幸，使得他们可能无缘下赛季的冠军联赛的资格。

埃莫里承认，阿森纳要想在本赛季取得英超前四的成绩将会是“非常困难的”。

枪手在整个2018-19赛季都处于竞争之中，在本赛季还有两场比赛的时候也是如此。

然而，他们遭遇了不合时宜的动荡，连续三场英超联赛失利，最近五场联赛中四场失利。

在莱斯特主场0-3的失利给阿森纳在争夺前四的战斗中带来了最新的打击，而安斯利-梅特兰-奈尔斯在这个令人难忘的客场下午还拿到了红牌。

埃梅里承认阿森纳现在要做的就是把注意力转移到欧冠半决赛的第一回合。

西班牙人在看到自己的球队被蓝狐咬伤后告诉记者:“我们将要考虑与瓦伦西亚的欧联杯的比赛。”

“我们在这场比赛中有很大的野心。这是一场半决赛，也会很困难。然后我们将在周日对阵布莱顿，我们需要赢得这场比赛。

“在赛季初，我们知道这将是非常困难的，今天也是一样。”

“我们的信心可以上升，也可以下降。但最重要的是要清楚自己的思路和比赛方式。我们的方法是考虑这场半决赛，以最好的方式为比赛做准备。”

当梅特兰-奈尔斯在36分钟内领到第二张黄牌时，这对阿森纳在比赛上帮助毫无进展。

埃梅里补充说:“我们的比赛计划是在防守和进攻时刻都保持强势，抓住机会，进攻他们的四后卫。”

“我们开局很好，我们用良好的位置控制了比赛，防守也没有太多问题。他们控制了控球权，但我们在球场上表现得很好，我们想在90分钟内成长起来，抓住今天取胜的机会，在90分钟内变得有竞争力，我们的心态也很强大。

“第二张黄牌给我们带来了很多问题，让我们更有效率地继续我们的比赛计划。在少一个队员的情况下继续我们的想法是困难的。这张红牌改变了很多。”

“球员们表现得很好，我为他们感到骄傲。由于少了一名球员，我们继续我们的比赛计划，努力团结在一起，防守更强，在进攻时刻抓住我们的机会。第一个目标制约了结果。当我们在场上少一个球员的情况下表现更好时，他们进行了反击，打进了第二个球，结束了比赛。”