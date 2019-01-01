埃梅里承认责任 但仍得到小克伦克支持

枪手在球场上有问题，他们的队长的行为也让人担心，但是他们的教练确信他对球队有信心。

阿森纳教练乌奈·埃梅里表示，尽管俱乐部目前状态不稳定，而且队长格拉尼特·扎卡也闹出问题，但他得到了老板斯坦·克伦克的儿子的支持。

乔什·克伦克周日在酋长球场目睹了枪手浪费了两球的领先优势后与水晶宫打平。对水晶宫丢分的失望被扎卡下场的场面加剧了。俱乐部队长向嘲笑他的球迷做了个手势，并爆出脏话。

埃梅里承认结果还不够好，但他坚信那些在球场内外帮助球队的老板们仍然是有信心的。

“我们是负责任的，俱乐部和我。”埃梅里告诉媒体：“我们知道我们的责任是帮助每个人，当我们犯了一些错误时，我们也要认识到这一点。比如周日，赛后乔什·克伦克也在更衣室里和我聊天。我们谈论了10分钟的情况，但一直在互相帮助。他在支持我，他在支持球员，我们和格拉尼特·扎卡讨论了情况，告诉他他错了，我们需要和他一起处理。”

阿森纳在过去的八场联赛中只赢了两场，他们将在周三的联赛杯上面对利物浦。

埃梅里说他和俱乐部的幕僚已经为这场比赛做好了准备，但是接下来的挑战才是重中之重。

“昨天是一样的，对我们和球员来说是休息日，但我们也在这里，”他补充说：“我来到这里，与桑列伊和埃杜交谈，也与扎卡交谈。但是现在为明天的比赛做准备是最重要的，但是我们也需要时间来处理不同的情况。”