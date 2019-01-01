埃梅里：扎卡是第一个回防的 他有着巨大的奉献精神

这位中场球员在阿森纳与曼联战成平局后得到了教练的支持。

乌奈·埃梅里为阿森纳队长格拉尼特·扎卡辩护，赞扬了他在周一英超对曼联的平局中的奉献。

埃梅里已经确认阿森纳的队长为扎卡。当曼联在老特拉福德的首开纪录后，扎卡在社交媒体上受到了强烈的批评。这名瑞士中场球员似乎躲开了斯科特·麦克托米奈20码外的射门，尽管回放显示球在变向后越过了扎卡的头。

阿森纳主教练埃梅里全力支持扎卡。在阿森纳重新回到积分榜前四的位置后，埃梅里在新闻发布会上说：“他一直在努力。他跑了回来，也许是这次防守中第一个回防的。我没有看到那个动作（躲球）。当他跑回来的时候，我看着他，他真的做得很完美。”

亚历山大·拉卡泽特再次因伤缺阵，少年布卡约·萨卡抓住机会，为奥巴梅扬制造了一个机会，这个进球最初因越位被判无效，后来被VAR改判。

“他在工作、在进步、在成熟、在比赛。”埃莫里在谈到18岁的萨卡时表示：“他的工作很自然。他在进步，他现在作为一个重要的球员在帮助我们。我们将带着冷静和耐心和他一起比赛，但是如果他值得足够的比赛时间来建立信心帮助我们，那对我们来说太棒了。”

阿森纳在主场3-2击败阿斯顿维拉之后，连续第二场联赛在落后的情况下夺回分数，埃梅里称赞了他的球队的体能水平。

“足球正在改变。这在身体上非常重要。每支球队在体能上都很强。你需要有质量的比赛，当然你需要有质量的比赛，并且能够在球场上使用90分钟的空间。两支球队的每个球员都非常非常健康。我们都有非常优秀的球员。我们需要改进我们的心态，从战术上实现最佳表现。”