埃梅里：扎卡将缺席周末联赛 他需要时间恢复

西班牙主帅强调瑞士中场球员在回到枪手一线队之前需要“恢复自身的正常状态”。

埃梅里已经证实了扎卡将不会出现在周六与狼队的英超联赛的大名单中，因为他上周末的爆发所带来的影响还在继续。

这位阿森纳队在周日2-2战平水晶宫比赛中被替换下场时受到了球迷的嘘声，但他对球迷的反应受到了广泛的批评。

在冲进球员通道之前，扎卡脱掉了自己的球衣，并告诉支持者们“滚开”，这导致了要求他被剥夺队长袖标的呼声。

瑞士国脚在周中对阵利物浦的比赛中被排除在了点球大战之外，最终在周四通过阿森纳官方推特打破了沉默。

扎卡为自己的行为道歉，但首先解释了他为什么会失去冷静，并坚称最近几周他受到了粉丝们“反复的辱骂”，这让他“深受伤害”。

在狼队来到酋长球场之前，埃梅里确认这名27岁的球员将继续在场边休息一段时间，以便从那一创伤插曲中恢复过来。

在周五的新闻发布会上，埃梅里说“”“他说了对不起，他向支持者和所有人道歉了，现在的焦点是明天(周六)的比赛。”

“我想他明天(周六)不会上场。我想明天他不会上场的原因是我认为现在我们需要把100%的注意力放在比赛上。”

当被问及阿森纳是否有责任保护扎卡时，埃梅里补充道：“首先是人。和所有人一样，都有感觉。扎卡上周的问题需要时间。他需要时间来恢复常态。”

阿森纳必须击败狼队才能紧随英超积分榜上第四的切尔西，目前双方积分差距为4分。

埃梅里承认了周六比赛的重要性，在经历了动荡的一周后，他希望阿森纳能再次与球迷“联系起来”。

“我们将和我们的支持者在主场比赛。同样的目标都是取胜。”他说。

“最重要的是，在赢得比赛之前，我们需要在比赛的90分钟里与我们的支持者联系在一起。这非常重要。”

在对阵狼队之后，阿森纳将把注意力转回欧联杯，下周四将有一场艰难的客场之旅。

再三天后，阿森纳将继续他们的英超联赛，届时他们将前往皇权球场，与莱斯特城进行一场至关重要的比赛。