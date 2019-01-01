埃梅里：我超爱法比尼奥 佩佩像他一样需适应

当埃梅里从巴黎圣日耳曼来到阿森纳时，他将法比尼奥列入了他的引援名单。

乌奈·埃梅里承认他想在法比尼奥加盟利物浦之前把他带到阿森纳。

枪手的主教练是这名中场的超级粉丝，当他在王子公园执教的时候，他曾试图把法比尼奥从摩纳哥引到巴黎圣日耳曼。

然而，这一转会从未实现，但埃莫里保持了自己的兴趣，现在他透露，当他第一次来到酋长球场，并在2018年夏天与前首席执行官伊万·加齐迪斯坐在一起时，这名26岁的球员就在他的目标名单上。

转会最终未能成行，阿森纳最终从桑普多利亚签下了卢卡斯·托雷拉，而法比尼奥最终以4000万英镑（5150万美元）的价格去到安菲尔德。

这名中场球员现在已经成为了克洛普麾下的关键球员，但是在经历了一段时间的调整之后，他不得不等到去年10月底才开始了他的第一次英超首发。

埃梅里以法比尼奥为例，解释了为什么阿森纳球迷需要对俱乐部创纪录的签下的尼古拉斯·佩佩保持耐心，佩佩自从今夏以7200万英镑（9300万美元）的价格从里尔转会而来后，一直难以制造影响。

“佩佩需要时间来适应英超联赛。”埃梅里说：“例如，在法国，我非常喜爱法比尼奥。他在摩纳哥的时候，我想把他签入巴黎圣日耳曼。当我来到阿森纳的时候，他的名字就在谈判桌上，我试图签下他，但是他和利物浦签约了。”

“前六个月他没有上场，都在适应。但现在他太棒了，我希望佩佩也一样。”

佩佩在他为阿森纳出场的前11场比赛中只进了一个球，那是在酋长球场3-2战胜阿斯顿维拉的比赛中罚进的一个点球。

科特迪瓦国脚仍然在寻找他的第一个运动战进球，周一晚上他在0-1输给谢菲尔德联的比赛中浪费了一个黄金机会。

但是埃梅里仍然继续支持这名边锋。

“我们需要耐心。”他说：“佩佩正在提高。周一，胜利的关键在于他。如果他打进了第一个球，那就不一样了。但这是一个过程，我相信他，我知道他需要时间和耐心。”