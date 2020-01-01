埃梅里：我在巴黎错过成为世界最佳教练的机会

如果当年VAR已经到位，西班牙人相信他在法国首都的职业生涯可能会有很大的不同。

乌奈·埃梅里认为他在巴黎圣日耳曼时错过了成为世界上最好教练的机会，因为当时没有VAR。

西班牙人在法国首都巴黎的两个赛季里赢得了7座国内奖杯，但他未能在欧冠中发起真正的挑战。

在埃梅里执教的第一个赛季，巴黎圣日耳曼在16强淘汰赛的第一回合中以4-0大胜巴塞罗那，但在诺坎普的第二回合比赛中却以1-6惨败。

其他球队

一年后，他们进入了同一阶段的比赛，却以总比分2-5输给了皇家马德里，后者连续第三个赛季捧起了奖杯。

埃梅里认为，如果踢赢这样的淘汰赛，他作为一名精英级教练的命运可能会更好。

“在巴黎，我错过了成为世界上最好的教练的机会。”他告诉法国足球。

“我赢得了联赛冠军，四次国内杯赛冠军和两次超级杯冠军。但最终的目标是欧洲冠军联赛。”

“第一年，在16强对阵巴塞罗那的比赛中，我们的第一回合表现非常出色。在第二回合中，我们被淘汰了，因为VAR还不存在。我们显然被裁判的判罚击倒了。”

“第二年，对阵皇家马德里，我们向创造了历史性三连冠的球队低头，同样，在第一回合，我们可以找到裁判的错误。”

“总结一下：我们第一次在裁判的判罚上输了，第二次输给了卫冕冠军和未来的冠军。”

尽管当时蒂亚戈·席尔瓦被排除在首发阵容之外，但他们还是以4-0战胜了巴萨。

最初有报道称这位巴西中后卫受伤了，但很快就有报道称他的缺席更多的是战术上的决定。

埃梅里现在解释说，他对这名球员没有按照他的指示守住更靠前的防线感到失望。

“我希望球队能防守得更前。蒂亚戈·席尔瓦是一名出色的球员，但我希望他能打得更前，我无法让他接受这一点。”埃梅里说。

“我希望他能走出自己的舒适区，敢于防守更前的位置，这样全队对对手的压力就会更有效。我和他一起努力让他接受这一点，但我没有成功。”

“蒂亚戈·席尔瓦的比赛特点反映在全队身上，在压力之下，全队自然往后收得更深。”

尽管他的两个赛季令人失望地结束，埃梅里坚持他一直觉得他有主席纳赛尔的支持。

事实上，这位前阿森纳主帅表示，在内马尔从巴塞罗那转会至巴黎圣日耳曼之前，说服内马尔相信巴黎圣日耳曼的计划是他的责任。

“我一直觉得纳赛尔主席支持我。”他补充说：“比如，当我们准备签下内马尔时，我要亲自向内马尔解释，我们将围绕他打造球队。”

“有这样一个非凡的球员，你不能告诉他已经有一支球队在那里，他必须适应。你必须为他创造一个团队。否则，他就不会来了——那是肯定的。”

“主席和董事们讨论合同，但教练必须说服他的比赛计划。”