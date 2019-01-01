埃梅里：我们本不应该输球 有个明显点球没判

主教练认为阿森纳在这场0-1的失利中应该得到更多，因为他们被扼杀了几次点球机会。

阿森纳在0-1输给谢菲尔德联的比赛中被扼杀了一个“明显的点球”，他们不应该输掉这场比赛。

利斯·穆塞特于周一这场在布拉莫尔巷进行的英超联赛中攻入唯一一球，在其联赛首次首发中帮助球队在主场赢得了一场著名的胜利。

这名23岁的球员利用在角球时的防守松懈来惩罚阿森纳，此前阿森纳在所有比赛中八场不败。

阿森纳的这场失利让他们失去了登上积分榜第三的机会，但埃梅里认为，开场7分钟内约翰·伊根对帕帕斯塔索普洛斯的明显犯规被漏判。

阿森纳在最近的7次客场对阵升班马的英超联赛中输了4场（赢了3场），和之前的49场比赛的战绩(胜33场 平12场 输4场)一样多。

他说:“我们不应该输，我们在上半场丢了很多角球，他们在一个角球中就进了球。最重要的是，我们必须通过不允许这样的丢球来提高自己。”

“当我们有机会进攻的时候，我们创造了比他们更多的机会，但是今天我们没有进球。”

“我们应该从这场比赛中得到更多，但他们已经失球最少，如果他们先进球，那将会很困难。”我们在下半场努力了，创造了三个进球的好机会。”

“比赛中有两个关键时刻——一个是他们的进球，另一个是对我们对帕帕斯塔索普洛斯的犯规，这很明显。”

在穆塞特近距离攻入制胜一球五分钟后，萨卡在恩达·史蒂文斯的压力下在禁区内假摔，被出示黄牌警告。

埃梅里说：“萨卡向前冲，但我不知道这是不是一个点球，对于出示一张黄牌来说，这是一个艰难的决定。有了VAR，对帕帕斯塔索普洛斯的不公平应该被重新审视。犯规很明显，但我们必须接受它。”

“我们不应该输，我们会考虑在哪些地方可以改进。当我们0 比 1落后的时候，我们控制了比赛，防守也很好，但是他们囤积有很多球员，所以进攻很难。”

阿森纳自从第一个周末以来已经在客场4场比赛都输掉了比赛，埃梅里补充道:“我们每场比赛都面临挑战。”

“今晚我们面临着拿下三分的巨大挑战。我们有一些年轻球员正在积累经验，但最重要的是赢得比赛。结果是一回事，但我们可以积极地分析。”