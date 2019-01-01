埃梅里：我们接受批评 但不接受人身攻击

阿森纳主帅埃梅里表示，球队会接受球迷们的善意批评，但是坚决抵制那些对球员的侮辱和人身攻击。

北京时间4月24日，在阿森纳2-3不敌水晶宫的比赛后，枪手后卫穆斯塔菲遭到了外界严厉的批评，这场失利让阿森纳没能稳固联赛前四的地位。

在阿森纳对阵水晶宫的比赛中，当厄齐尔的进球将场上比分扳成1-1后，穆斯塔菲在后场的一次争顶失误，同时误导了出击的门将莱诺，使得扎哈顺利晃过两人，破门得手，水晶宫将比分再次超出。

比赛结束后，阿森纳球迷在社交网络上对穆斯塔菲进行了口诛笔伐，其中不乏过激之词。

埃梅里在阿森纳客场对阵狼队的赛前新闻发布会上表示：“穆斯塔菲仍然需要继续打磨技术，提高在防守中的关键决策，但是他有出色的实力，我的任务就是帮助他。”

“我呼吁我们的球迷们，‘帮助我们的球员。’我们会接受批评，作为球员、球队和俱乐部，我们会变得更强大。”

“但是我们仍然需要我们的球迷们，有时我们需要从这些批评中学习，有时我们也需要得到赞扬。我会保护自己的球员，帮助他们继续提高。我希望所有以阿森纳利益至上的枪手球迷也做到这一点。”

“当然，我也知道这并不容易，当他们身处球场或者在看比赛直播时，批评自然就脱口而出了。”

“我们会学习接受批评，但人身侮辱和攻击是不可接受的，我不同意这样的言论。”