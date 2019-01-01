埃梅里：我们对佩佩很满意 对他需要保持耐心

枪手主帅希望外界给球队身价最昂贵的球员一点时间。

乌奈·埃梅里警告他的球员们，威尔弗里德·扎哈将会在周日对阿森纳的比赛中制造破坏。

水晶宫的边锋扎哈在上赛季末曾与转会到酋长球场联系在一起，但是据报道水晶宫高昂的要价最终使枪手把注意力转向了尼古拉斯·佩佩。

埃梅里并不怀疑扎哈的威胁，尽管扎哈本赛季至今未能进球。

“他是一名非常优秀的球员，他在很多比赛中都发挥了重要作用——对阵我们，对阵其他球队。今年也一样。”埃梅里这样评价扎哈：“对我们来说，关键是我们的球员，我们在酋长球场的能力。周日，水晶宫将带着良好的感觉来到这里。扎哈是一个非常好的球员，他来到这里非常有动力。我们面临的挑战是如何阻止他，但最重要的是，如何利用我们的全部能力与他们对抗。”

佩佩自从成为阿森纳创纪录的签约球员后，状态一直不佳，但他在周四的欧罗巴联赛逆转吉马良斯的比赛中梅开二度。

“我们签下了佩佩，不是为了两个月或六个月，也不是一年或两年。”埃莫里说：“这个过程会一点一点地进行，他的表现会越来越好，他的能力也会越来越好。我不知道他是否会参加周日的比赛，但他会准备好，而且在吉马良斯赛后他会更有信心。”

埃莫里补充道：“我们对佩佩很满意，我们知道我们想要更多。但这是一个过程，我知道我们需要耐心和冷静，帮助他，保护他，因为有时他会感到他在压力下踢球。对我们和我来说，当我们准备好在压力下比赛的时候，就是我们可以变得更好的时候。”