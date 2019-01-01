埃梅里懊恼佩佩错失关键进球：他没有抓住机会

阿森纳1-0输给谢菲尔德联的比赛中，这名边锋错过了一个让球队率先领先的绝佳机会。

埃梅里称，尼古拉斯·佩佩在6码处的失误是一个关键时刻，阿森纳在各项赛事中保持的8场不败在谢菲尔德联队结束了。

利斯·穆塞特在布拉莫尔巷的进球让刀锋队1-0获胜，而阿森纳对刀锋的糟糕表现还在继续，他们在过去的英超联赛四次相遇都没有赢过他们。

佩佩在英格兰的职业生涯经历了一个令人沮丧的开始，他在夏天以7200万英镑的价格从里尔转会而来，但这名前锋还没有在枪手的运动中进过球。

科特迪瓦人上赛季代表法甲出场41次，攻入23球，但这个赛季出场10次仅进1球，其中包括在英超联赛上的8次上场。

佩佩的唯一进球是在主场3-2战胜阿斯顿维拉的比赛中打进的。

随着周二的失利，阿森纳失去了联赛第三的机会，埃梅里认为佩佩的错失进球是进步和获得信心的过程的一部分。

“对我们，对佩佩来说，机会是关键。”他告诉记者。

“因为如果他们打进第一个球，他们的防守就会非常强大。”

“我认为佩佩正在进步，但是他和我们通过同样的方式在一点一点地变好，下一步就是进球。”

“比如今晚，最好的机会是他通常能进球的机会，但他没有很好地把握住。他正在进步，也有了信心，但这只是一个过程。”

阿森纳目前以15分排名联赛第五，落后分列第三的莱斯特城和第四的切尔西2分。

枪手夺冠的希望也很渺茫，因为现在他们与联赛领头羊利物浦有10分的差距，而曼城比去年的欧冠冠军落后6分。

阿森纳接下来的两场欧联杯小组赛将对阵葡萄牙的维多利亚SC，枪手在欧联杯的前两场比赛中已经轻松击败了法兰克福和标准列日。

在那之后，枪手将在主场对阵水晶宫从而重回英超赛场。