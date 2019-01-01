埃梅里强硬回应穆帅传闻：我才是枪手主帅
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乌奈·埃梅里重申他仍然是阿森纳的主教练，因为关于穆里尼奥和俱乐部之间的联系的谣言还在继续。
埃梅里最近几周受到了枪手球迷的攻击，因为他们在国内和欧洲的表现都很糟糕。周三，阿森纳在欧罗巴联赛被吉马良斯逼平。这个结果延续了最近的糟糕表现，北伦敦球队在过去的六场比赛中只赢了一场，在最近的四场比赛中都失去了领先优势。
与此同时，穆里尼奥自去年12月被曼联解雇后一直没有工作，周日有报道称他最近与阿森纳足球主管劳尔·桑列伊就替换埃梅里一事进行了会谈。阿森纳已经否认了这些说法，但是埃梅里在赛后仍然被问及葡萄牙人。
当被问及是否担心被穆里尼奥取代时，埃梅里迅速回答说：“我才是教练。”
埃梅里将继续承受压力，枪手在周三又一次浪费了领先优势。
“在这个赛事中，我们的目标是小组第一。”埃梅里说：“我们将在接下来的两场比赛中确保我们的位置。现在我们要准备一场新的比赛。我们努力，我们比赛，与一支组织强大的球队作战。当我们做到最艰难的进球后，他们扳平了。这个结果有点令人失望。我们在小组第一，我们希望在接下来的比赛中确保这个位置。”
他补充道：“我们今晚的目标是不失球。我们需要提高防守，在那一刻变得强大。我们正在利用每一场比赛来实现这一点。我们在与吉马良斯的比赛中没有做到这一点。在这项赛事中，我们取得了不错的成绩，进了很多球，也没有丢很多球。”
阿森纳将在周六客场挑战莱斯特城，这场比赛对他们进入前四名的希望至关重要。目前，蓝狐在联赛中排名第三，与切尔西的积分持平，比排名第五的枪手多6分。