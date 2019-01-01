埃梅里强硬回应穆帅传闻：我才是枪手主帅

枪手主帅看到他的球队在周三与吉马良斯的欧联杯比赛中又一次浪费了领先优势。

乌奈·埃梅里重申他仍然是阿森纳的主教练，因为关于穆里尼奥和俱乐部之间的联系的谣言还在继续。

埃梅里最近几周受到了枪手球迷的攻击，因为他们在国内和欧洲的表现都很糟糕。周三，阿森纳在欧罗巴联赛被吉马良斯逼平。这个结果延续了最近的糟糕表现，北伦敦球队在过去的六场比赛中只赢了一场，在最近的四场比赛中都失去了领先优势。

与此同时，穆里尼奥自去年12月被曼联解雇后一直没有工作，周日有报道称他最近与阿森纳足球主管劳尔·桑列伊就替换埃梅里一事进行了会谈。阿森纳已经否认了这些说法，但是埃梅里在赛后仍然被问及葡萄牙人。

当被问及是否担心被穆里尼奥取代时，埃梅里迅速回答说：“我才是教练。”

埃梅里将继续承受压力，枪手在周三又一次浪费了领先优势。

“在这个赛事中，我们的目标是小组第一。”埃梅里说：“我们将在接下来的两场比赛中确保我们的位置。现在我们要准备一场新的比赛。我们努力，我们比赛，与一支组织强大的球队作战。当我们做到最艰难的进球后，他们扳平了。这个结果有点令人失望。我们在小组第一，我们希望在接下来的比赛中确保这个位置。”

他补充道：“我们今晚的目标是不失球。我们需要提高防守，在那一刻变得强大。我们正在利用每一场比赛来实现这一点。我们在与吉马良斯的比赛中没有做到这一点。在这项赛事中，我们取得了不错的成绩，进了很多球，也没有丢很多球。”

阿森纳将在周六客场挑战莱斯特城，这场比赛对他们进入前四名的希望至关重要。目前，蓝狐在联赛中排名第三，与切尔西的积分持平，比排名第五的枪手多6分。