大局为重 埃梅里：弃用厄齐尔是全队的综合考虑

这名攻击型中场已经缺阵一个多月了，枪手的主帅并不急于让他回归球队。

乌奈·埃梅里表示弃用厄齐尔的决定是由整个阿森纳俱乐部做出的，而不仅仅是他。

这名31岁的球员在本赛季枪手的所有比赛中出场两次，自从9月以来就没有出现在比赛日的阵容中。尽管阿森纳球迷中要求这位攻击型中场回归的呼声越来越高，但埃梅里对弃用他的原因保持沉默。

但是西班牙教练说他得到了阿森纳董事会的支持。埃梅里说：“在这一点上，我们作为一个俱乐部和一个团队的策略是一致的。因为最重要的是俱乐部、球队和表现。之前我们都在讨论做出这个决定。我知道所有的球迷都想知道一些事情，但现在不是时候。我认为现在不是谈论他的时候。我们将在周日和接下来的比赛中比赛，我们会做出决定，当我们可以谈论他的时候，我们会有不同的看法。”

由于厄齐尔将在周日主场对阵水晶宫的比赛中继续缺席，埃梅里希望看到卢卡斯·托雷拉再次尝试一个更具攻击性的角色。

“他会踢。我认为他对我们非常重要。“在谈及乌拉圭中场时埃梅里表示：“我们让一些中场球员分享和改变比赛，比如贡多齐。我和他在一起很开心，我们需要他。然后我们在不同的比赛中使用不同的阵型，他有信心。我和他谈了他的最佳位置来帮助我们。这取决于阵型。上个赛季，他的最佳位置是和扎卡或贡多齐一起双中场。今年我们有时也只有一个中场，他可以用他的能力得到禁区，更接近得分，他在禁区周围的空间利用和机会把握方面非常聪明。同时，当我们准备做高位逼抢时，他对我们来说很重要，因为他在战术上很聪明，但他可以打两个位置——双中场的时候他可以高位逼抢并压入禁区。有时我们也会在中场用他一人掩护前面的两名球员。”