埃梅里：已告诉穆斯塔菲可以找下家

枪手后卫已经和摩纳哥联系在一起，在整个8月份的欧洲转会窗口仍然开启，他仍然有可能转会。

埃梅里承认他已经告诉穆斯塔菲他可以找到一个新的俱乐部。

阿森纳主教练在季前赛中对这位德国后卫的使用非常谨慎，而现在钱伯斯的位置已经排在了他的前面。

就像他们上周末在诺坎普对阵巴塞罗那时一样，钱伯斯和索克拉蒂斯预计将于周日在圣詹姆斯公园首发，届时阿森纳将在纽卡斯尔开始他们的英超征程。

穆斯塔菲在对阵巴萨的比赛中只能在替补席上勉强坐上一席，而大卫·路易斯也在最后期限那天从切尔西转会而来，27岁的穆斯塔菲在北伦敦的排名将进一步下滑。

埃莫里承认，他已经告诉穆斯塔菲他可以离开了，这个月他仍然有可能离开，而欧洲转会窗口仍然敞开着。

“上赛季我们结束的时候我和他谈过，”西班牙人说。“当我们开始季前赛时，我和他谈过，两周前我也和他谈过，也许他有可能离开。我们决定在每个位置上都更有竞争力，中卫大卫·路易斯，中场达尼·塞巴略斯，还有蒂尔尼和佩佩。我认为更具竞争力的我们可以在这个赛季做出更好的反应。有些球员也许可以少打一些比赛，然后离开。但这是球员、俱乐部和球队做出的决定。现在他(穆斯塔菲)在这里，如果我们需要的话，他会和我们一起踢。我相信他会做得很好。”

穆斯塔菲最近几周一直与摩纳哥联系在一起，在他的阿森纳生涯中，由于一系列引人注目的失误，在关键时期让球队付出了代价，他不时受到一些尖锐的批评。

他在上赛季末对水晶宫的比赛中犯下的错误，给了扎哈一个进球，被很多人认为是压垮他的最后一根稻草。

这位前瓦伦西亚球员在赛季前的美国之旅中不时遭到嘘声，当他在酋长杯对阵里昂的比赛下半场被介绍出场时，情况也差不多。

埃梅里承认这不是一个理想的情况，并坚持他将尽一切努力保持穆斯塔菲的信心。

“我们有很大的责任。”埃梅里说：“我们的责任是给他们最好的机会，让他们有信心和我们在一起。有些球迷更相信或者更喜欢某个球员，这很正常。但在我的内心深处，我想要变得强大，想要建立一支强大的球队，拥有强大的、竞争的、胜利的心态，最重要的是，要彼此有信心。”如果他(穆斯塔菲)需要上场，他可以满怀信心地帮助我们。”