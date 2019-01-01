埃梅里对球队近期进步满意：今年我们能成大事

这位西班牙人认为枪手正在朝着正确的方向前进，因为最近几周他的队伍中有很多年轻的天才球员获得上阵机会。

埃梅里相信，在经历了2019- 2020赛季的良好开局后，阿森纳将走上正轨，再次成为英格兰足球的一股重要力量。

枪手目前在英超联赛中排名第五，仅落后莱切斯特城和切尔西两分。

埃梅里的球员们可以在周一晚上战胜谢菲尔德联后重新回到第三的位置，并将他们与领头羊利物浦之间的差距缩小到8分。

阿森纳本赛季只被击败过一次，而且似乎他们已经培养出了一种习惯，而在国际比赛日之前主场1比0险胜伯恩茅斯。

在他的球队最近一次国内联赛之前，埃梅里预测在不久的将来酋长球场将会有一个“重要的”突破，他的所有球员目前都在朝着正确的方向前进。

他说：“我每天都在和劳尔、埃杜和球员们谈话。”

“我们的工作比我们的话语更重要，现在我在俱乐部真的很开心，我对球员们很满意。”

“过去的两、三、四周，每个球员——包括厄齐尔——都表现得很好。”

“这就是为什么我们可以保持乐观，我们可以认为今年我们将完成一些重要的事情。”

“我跟劳尔谈过，他跟我谈的时候也是这么想的。”

在埃梅里的执教下，许多青训球员已经进入了阿森纳的一线队，18岁的萨卡是最新一个在酋长球场留下印记的青训球员。

这位年轻的边锋在5场比赛中贡献了一个进球和一个助攻，他在9月30日对阵曼联的比赛中令人瞩目的表现帮助枪手在老特拉福德1比1战平对手。

埃梅里特别表扬了萨卡，然后强调他的年轻球员可以帮助阿森纳变得更有竞争力。

他补充说道：“每场比赛我们都可以踢得更好。这是一个过程，一点一点地，我们用年轻球员来取得成绩，给他们信心和比赛经验。”

“比如，萨卡正在缺德进步，帮助我们取得了不错的成绩。我知道他需要更进一步，其他球员也一样。”

“这是他能给我们最好的表现和最好的方式来以完成我们的要求，有时可能踢得更好，我认为这是一个过程。”

“对我们来说，每场比赛都表现出竞争力是非常重要的。我们现在竞争很激烈，有了竞争力，我们就能找到更好的比赛方式。”

“如果我们有竞争力，我们可以在不同的时间使用不同的球员，有些人更有技术，有些人更有能力去施压和转移。如果我们能像一个团队一样，在心理上感到强大，在每场比赛中保持竞争力和稳定性，我们就能利用这些优势。”