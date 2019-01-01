埃梅里对在枪手的时间充满信心：可以从头开始

西班牙人相信他拥有枪手董事会的全力支持，这是他职业生涯中第一次有运作的自由。

埃梅里透露，阿森纳是第一家向他提供长期项目规划的俱乐部——并同时否认了任何关于在北伦敦执教初期就将面临解雇的说法。

西班牙人在今夏成为温格的继任者后签下了一份为期三年的合同，有报道称俱乐部在两个赛季后加入了一个休息条款。

下赛季的欧冠资格赛是埃梅里本赛季的首要任务，尽管教练承认这将会很艰难，但他相信如果这个目标没有实现，他也不会受到任何来自俱乐部的压力。

“作为一名教练，我总是把自己置于必胜的压力之下。”他告诉《天空体育》说。

“你知道，成功会让你继续做你正在做的事，或者再找到另一个项目。但如果知道你输了，他们就会拿走你已经拥有的项目。”

“但在阿森纳，这可能是我第一次觉得我有能力从基层做起，从而来实现我们的目标。”

“这让我们可以做更多的长期工作——或者至少是足球方面的‘长期’工作，支持我们在俱乐部去执行我们想要做的工作。”

埃梅里在祖国开始了教练生涯之后——其中包括在瓦伦西亚的四年，然后搬到了莫斯科的斯巴达，之后又回到了西班牙塞维利。

在2016年前往巴黎圣日耳曼之前，他曾在拉蒙·桑切斯·皮兹胡安体育场(Ramon Sanchez Pizjuan Stadium)以有限的资源三次夺得欧联杯的冠军。

埃梅里曾在王子公园球场承受着巨大的压力，尽管就在他执教的最后一个赛季中带队赢得了法国本土的三冠王，他还是在仅仅参加了两个赛季后就离开了。

因此，这位47岁的教练很享受在英国管理一个长期项目的机会。他认为，英国对成功的构成有着更加务实的看法。

“我在西班牙、俄罗斯和法国的经历让我相信，在这里，人们以一种非常独特的方式看待足球。”他补充说。

“随着球队之间的竞争越来越激烈，比赛也会越来越激烈，我相信球迷们从心底感受到了足球。”

“你是赢是输还是平局，这个问题非常重要，但对足球的尊重总是超越结果。”

“这意味着你可以做一份更进步的工作，一份不考虑结果的自下而上的工作，因为有时候，结果会掩盖坚实的基础。”