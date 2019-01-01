埃梅里：奥巴梅扬配得上阿森纳领袖角色

这位加蓬国脚在酋长球场被他的队友选为副队长，他的主帅说他争取到了这个责任。

乌奈·埃梅里相信奥巴梅扬配得上阿森纳的副队长职位，他认为这是对他的领导能力和经验的奖励。

这位30岁的前锋是在队友的支持下才登上这个位置的，在9月22日对阵阿斯顿维拉的比赛中，俱乐部队长格拉尼特·扎卡被替换下场时，他已经戴上了队长袖标。

埃梅里认为，奥巴梅扬被选为这个角色的事实证明了他在英格兰足坛的自信和成熟。

“他现在是一个有经验的球员。”他在新闻发布会上谈到奥巴梅扬时说：“他在法国、德国和现在的英格兰都有很高的水平和很好的表现。他的经验很好，他的队友投票决定让他担任副队长。我经常和他交谈，现在他在英超比我去年刚来的时候更加自信和成熟，他只比我早来了6个月。”

在对阵维拉的比赛中，奥巴梅扬让出点球，让佩佩打开在枪手的进球账户。他的教练认为这样的决定增强了他的领导能力。

“我告诉他，他在对阵阿斯顿维拉的比赛中在落后的情况下让出点球让佩佩增加信心，这是一个令人惊叹的决定。”埃梅里补充道：“这表明他是一名出色的球员，肩负着巨大的责任，是这支球队的队长。他把这个责任交给了佩佩，在那一刻，这是两个重要球员之间的美妙时刻——一个非常好的传承。在更衣室和比赛中，他与佩佩的联系，以及与拉卡泽特的联系，意味着奥巴梅扬对建立这些积极的联系很重要。”

阿森纳将在周日对阵伯恩茅斯，奥巴梅扬有望在第75次枪手出场中达成50球成就。