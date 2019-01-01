埃梅里：塞瓦略斯必须尽快适应枪手

这位皇马中场在上个月被租借到酋长球场，他很快就在英格兰赛场制造了属于自己的影响力，但他的新主帅对他仍有更多期许。

由于不在皇马主帅齐达内的计划之内，塞瓦略斯在2019-20赛季都将以租借身份为枪手效力。登陆酋长球场后，他帮助埃梅里的球队在联赛头两轮都取得了胜利。

不过随后的第三轮联赛，他们1-3不敌克洛普的球队。那场失利也一度让23岁的西班牙中场感到力不从心。

塞瓦略斯在负于红军的比赛后曾说道：“他们抽走了你面前的空气。你需要花费更多的时间去防守，当你想对球做些什么的时候，当你想要呼吸的时候，他们就会压到你的面前。”

结束了国家队比赛日之后，本周末塞瓦略斯将与枪手一起回归英超赛场。

在与沃特福德的比赛前，枪手主帅埃梅里就这位新援谈到了自己的看法。他说道：“任何球员，当他们来到一个新的联赛，一支新的球队，他们都需要适应。”

“他在为我们效力，与利物浦的比赛他也踢了，赛后他告诉我，那一刻他算知道了在英超里踢球有多么的不容易。”

“这很好，他意识到自己需要适应。每一场比赛，每一场训练，对于他尽快适应我们都有很关键的意义，带着新的思路，跟新的球队，新的队友，以及新的对手。”

“真的，他想要的东西将会帮助我们，把他的技能和技术带到我们的每一次训练，每一场比赛当中。”

目前阿森纳排名积分榜第五，他们上一轮联赛2-2战平了同城死敌热刺。下周，欧联杯也将打响，他们的首场比赛将会前往德国，客场挑战法兰克福。