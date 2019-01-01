埃梅里回应厄齐尔背锅论：他对我们依然重要

根据枪手主教练的说法，这名德国中场一直训练良好，可能很快就会回到赛场。

乌奈·埃莫里坚持认为梅苏特·厄齐尔仍然是阿森纳的重要球员，此前厄齐尔抱怨说他被当成了酋长球场的替罪羊。

厄齐尔本赛季到目前为止只参加了两场比赛，他在英超联赛中仅有的上场时间是在上个月2-2战平沃特福德的比赛中。

尽管身体状况良好，31岁的他在过去的三场联赛中甚至都没有进入大名单，埃梅里说其他人更应该有机会给他留下深刻的印象。

厄齐尔是阿森纳收入最高的球员，有人猜测他可能在明年1月离开，但厄齐尔回应说，他希望至少在2021年合同到期之前留在北伦敦。

在与The Athletic的谈话中，这位组织者也将矛头指向了他的批评者。

“如果我们在一场重要的比赛中表现不好，那总是我的错。”他说：“如果这是真的，你怎么解释我没有参加的重大比赛的结果？没有真正的区别。我知道人们希望我能贡献更多，指挥比赛，做出改变——我也想——但这并不是那么简单。我不是队里唯一的球员，别忘了，我们的一些对手就是比我们强。”

厄齐尔经常被不公平的对待，这一观点得到了很多支持者的支持，埃梅里自己也被阿森纳球迷批评，因为他在最近几周似乎已经把厄齐尔雪藏了。

但是在周一做客谢菲尔德联之前，西班牙人坚持厄齐尔仍然在他的计划中。

“我们走自己的路，活在当下。”当被问及厄齐尔认为自己经常是替罪羊的评价是否公正时，埃梅里说：“在目前的情况下，我们正在寻找最好的方式来保持竞争力，以我们最好的质量和最好的心态打好每一场比赛。梅苏特·厄齐尔对我们来说很重要。有时一名球员可能是重要的球员，或者是重要的替补球员，或者是重要的下一场比赛的准备。这是我们的心态，这是我们希望在25名球员的情况下创造的方式。梅苏特·厄齐尔也是这样，我告诉过你，在过去的三周里，他一直在努力提高，在训练中变得更好。如果我们需要他，我们就会用他。”