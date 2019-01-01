埃梅里：和球员沟通没问题 我的英语能打6分

在布卡约·萨卡承认永贝里更容易被理解之后，枪手主帅否认和他的球员交谈有困难。

乌奈·埃梅里否认他很难和他的阿森纳球员沟通。

这一否认来自于年轻球员布卡约·萨卡的评论，他承认在3-0战胜法兰克福后，他发现从永贝里那里得到指导比从阿森纳主教练那里得到指导要容易得多。

但是埃梅里认为并非如此，他坚持认为和他的球员谈话没有问题。

当被问及伦敦科尔尼基地是否存在沟通问题时，他说：“我认为没有。我和布卡约有过特别的谈话，弗莱迪（永贝里）也和每个球员有过同样的谈话，不仅仅是和萨卡。我还在办公室里和萨卡单独交谈，有时（为他）准备了一些视频。我也和英格兰球员、西班牙球员、德国球员、法国球员一起交流过视频。”

在他作为阿森纳主教练的第一次新闻发布会上，埃梅里在接受媒体采访时使用了英语。上赛季他一直有一名翻译陪同，但现在他有足够的信心独自面对媒体。

西班牙人承认他在北伦敦的早期日子很艰难，但是随着他对英语的掌握越来越好，现在一切都变得容易多了。

埃梅里说：“去年我第一天和球员们谈话时，我说得很糟糕，比今天还要糟糕。但我继续说英语，现在我觉得好多了。我的英语从1到10打分的话，也许是6分。但是6分的英语我认为球员们能理解我。但如果没有，有一些帮助也是极好的。”