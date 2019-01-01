紧急公关 埃梅里传召扎卡进行关键谈话

俱乐部已经要求这名中场球员与教练和技术总监进行讨论，以此来回应球迷的反对声音。

阿森纳主帅乌奈·埃梅里和技术总监埃杜在格拉尼特·扎卡在周日与水晶宫的平局中对球迷的激烈反应后，与球员进行了关键的谈话。

在酋长球场2-2战平的比赛中，队长扎卡被替换下场时遭到了球迷们的嘘声，他捂着耳朵对着观众大喊大叫。这名中场球员的愤怒反应引发了争议，许多枪手名宿批评了扎卡，甚至有人要求剥夺他的队长袖标。

阿森纳在周一做出回应，要求这位27岁的球员参加一个会议来讨论他的未来，但在周二之前不会就此事发表声明。俱乐部坚持他们不能让他们的队长这样对待球迷。埃梅里在赛后严厉批评了哈卡，说他对支持者的反应是“错误的”，

他表示：“我们将（在内部）谈论这种情况。我想听他说，也想保持冷静，但实际上，他的行为是错误的。”

然而，据说扎卡得到了队友的支持。在阿森纳的更衣室里，他是一个很受欢迎的人物，因为他被球员们选为队长。

右后卫贝莱林在社交媒体上说：“我们都是人，我们都有情绪，有时处理这些情绪并不容易。是时候相互支持，而不是把对方推开。我们只有团结一致才能取得胜利。”

阿森纳夏季租借的球员达尼·塞巴略斯也呼吁枪手团结一致，以应对俱乐部和埃梅里不断增加的压力。

他在推特上写道：“团结是一切的开始；保持团结是一种进步；只有共同努力，团结一致，才会使我们走向成功。加油伙计们！我们一起能做到！”

阿森纳在英超联赛中排名第五，周三晚上他们将作客欧洲冠军利物浦，参加联赛杯的比赛。