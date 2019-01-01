埃梅里：厄齐尔适合我的风格 但不能保证位置

枪手主帅坚持认为德国中场可以在他的体系中踢球，但是他面临着来自俱乐部年轻球员的激烈竞争。

阿森纳主教练乌奈·埃梅里相信梅苏特·厄齐尔能够踢出他所提倡的那种风格的足球，但他说，这可能还不足以让他进入大名单，更不用说首发阵容了。

周四在酋长球场，阿森纳4-0击败了标准列日，这位中场球员被排除在比赛日的大名单之外。他也被完全排除在球队对阵曼联的英超比赛的大名单之外。

在周日阿森纳与伯恩茅斯的比赛之前，埃梅里说厄齐尔可以在高强度的比赛中有所贡献，但是他不会得到比其他队员更好的待遇。

“他可以按照我想要的方式踢球，但是现在我们有很多球员在场上的每个位置都很有竞争力，他们值得帮助球队和比赛。”西班牙人说：“现在每个球员都是一样的，我想要训练，我想要他们在阵容中竞争一个位置，出现在首发阵容中。如果我们继续保持竞争力，变得更好，这对我们的现在和未来都是最好的。”

厄齐尔在本赛季的英超联赛中只出场过一次，在9月与沃特福德的比赛中，他在71分钟后被替换下场。

这位30岁的球员在上周对阵诺丁汉森林的联赛杯比赛中首发出场，枪手以5-0取胜，当时他也是球队的队长。

如果没有球队有兴趣与厄齐尔签订一份永久合同的话，俱乐部可能会在明年一月将厄齐尔租借出去，因为他每周35万英镑的工资使得很多球队都不愿意与他签约。

厄齐尔在2018年世界杯后退出了国家队，现在他可以把所有的精力都放在俱乐部足球上了，但他很难在阿森纳打上正常比赛。

当下一个转会窗口到来的时候，他可以选择一个更低的工资，或者继续他在北伦敦的微弱贡献。