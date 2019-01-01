埃梅里为队长决定辩护：扎卡是阿森纳需要的领袖

西班牙人说他把队长袖章交给这名中场是正确的决定，尽管后者在10月份被剥夺了队长袖章。

乌奈·埃梅里为自己本赛季让格拉尼特·扎卡担任阿森纳队长的决定进行了辩护。

在前队长科斯切尔尼和另外三名副队长离开后，瑞士国脚扎卡在赛季开始时被授予队长袖标。

但是在10月2-2战平水晶宫的比赛中，当扎卡被替换下场时，他与球迷发生了冲突，因此被剥夺了队长的职责。

结果他被排除在大名单之外好几个星期，直到埃梅里把他带回到首发阵容，在欧罗巴联赛面对法兰克福，这也是埃梅里的最后一场比赛。

但是埃梅里认为把队长的位置给这名27岁的球员是正确的决定，他现在仍然是阿森纳需要的领袖。

“去年的主要队长是科斯切尔尼、切赫、拉姆塞和蒙雷亚尔，他们都离开了球队。”埃梅里在接受BBC体育采访时说。

“因此，更衣室里的天然领导者是格拉尼特·扎卡，因为他的价值观和他所代表的东西。我们有一个投票，看看我对他的感觉是否也被球员所感知，事实确实如此。”

“当时的情况意味着扎卡与球迷发生了冲突，但他是这支球队当时和现在都需要的领袖，因为他代表的价值观，因为每个人对他的尊重，因为他的经验。”

“但从他不再担任队长的那一刻起，其他球员也有能力接手，比如奥巴梅扬、厄齐尔、拉卡泽特，但球队内部的等级制度必须建立在价值观、球队实力以及球场上发生的事情的基础上。”

“教练必须让事情顺其自然，让领导力得以建立。从逻辑上讲，我是决定谁将成为队长的人，但是球员们可以告诉我他们认为谁是队长。让事情变得困难的是，四个主要的队长离开了，新的人必须承担起责任。”

“这些事情需要一个适应和调整的过程，戴上臂章，这对我来说非常重要，也是这个转变发生的必要条件。”

扎卡被奥巴梅扬替换为枪手的正式队长，但是加蓬国脚作为队长只有一次尝到了胜利的滋味，而阿尔特塔正在努力扭转俱乐部的状态。