埃梅里不确定扎卡还是不是队长：我们建议他道歉

这位瑞士国脚仍然处于风暴之中，但是他得到了枪手主帅的支持。

乌奈·埃梅里拒绝确认格拉尼特·扎卡是否会继续担任阿森纳队长。

这位中场球员在上周末与水晶宫2-2战平的比赛中遭到了球迷的嘘声。然后他闭上耳朵，对着粉丝大喊“滚蛋”。

扎卡的行为已经让俱乐部的许多传奇人物站出来反对他，但是埃梅里在本周早些时候与队长进行了关键的谈话后表示，他不会很快做出反应。

在周三与利物浦的联赛杯比赛之前，他被问及球员的未来，他回答说：“我不想谈论这个。首先，他必须恢复。我们无法预测形势。我宁愿继续前进。”

事件发生后，扎卡因为没有及时向球迷道歉而受到批评，但是埃梅里证实27岁的扎卡现在很受伤。

“这对他和球队来说都不容易。他现在极度悲痛。”埃梅里说：“我们昨天、星期天晚上和今天早上谈过了。他和队员们一起进行了正常的训练，但是他很伤心。他对那种情况感到难过。他每次都很投入。他想帮忙。他在球队和俱乐部的训练中表现完美。他真的知道他错了。他的感觉很深刻。这是人类的正常行为。每个球员都需要支持者的支持。我们需要坚强，知道并学会在压力下踢球。这是我们的工作，我们的职业。球迷是我们生活中最重要的。如果我们身后没有支持者和球迷，我们就没有理由踢足球。他很低落。现在最重要的是照顾他和他的家人，找回我们最好的格拉尼特·扎卡。在周日的错误情况之后，我每次都有一个挑战。”

尽管如此，埃梅里说，被队友选为队长的人应该以不同的方式处理这种情况。

“当我们个人犯了一些错误时，我们需要道歉。我更喜欢那样做。我们建议他这样做。”他继续说道：“他有成为队长的心态。这是我的决定，球员们尊重我的决定。他在周日的比赛中犯了错，也没有以队长的身份做出回应。”