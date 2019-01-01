埃曼努埃尔：枪手签那不勒斯后卫可保欧冠席位

这位前枪手中场质疑他的老东家在没有进补后防大将的情况下，是否真的有进入前四的能力。

埃梅里的球队赛季开局可谓不好不坏，他们目前以3胜2平1负的成绩排名积分榜第四。不过虽然排名尚可，但他们在6轮比赛过后失球数已经上双。

以800万身价从切尔西转会来到酋长球场的大卫-路易斯并没能体现出后防核心的作用，而帕帕斯塔索普洛斯和科拉希纳茨也都不在状态。

2011-14年间效力阿森纳的加纳中场埃曼努埃尔认为，这样的局面必须发生改变，比如引进那不勒斯的库利巴利。

他告诉Meta Ratings：“我看了（阿森纳）对阵沃特福德的比赛，那可不太妙。我们的后卫太弱了，特别当你想和利物浦或者曼城相比的时候。”

“大卫-路易斯犯了一些错，并且在我看来，路易斯和穆斯塔菲并没有什么本质区别。我更希望看到钱伯斯被选进阵容。”

“他们需要买一位更好的后卫，比如库利巴利，他可以为阿森纳带来巨大的影响力。”

当被问及是否拥有一位像库利巴利一样的球员就可以确保枪手在下赛季重返欧冠，埃曼努埃尔给出了非常肯定的答复：“是的，就是要个库利巴利。”

“他们必须提升后防去完成挑战。”

库利巴利已经在那不勒斯效力了五年时间，在这里他逐渐成长为了欧洲足坛效率最高的后卫之一。切尔西以及曼市双雄都曾与这位28岁的后卫传出过绯闻。