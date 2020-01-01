埃托奥：梅西是足球自身 哈维应趁他还在时回到巴萨

这位前巴萨球星建议自己的老队友趁着“足球之神”梅西还没离开时，回到俱乐部执教。

萨穆埃尔·埃托奥暗示哈维应该在梅西还在巴萨的时候重回诺坎普，这位前喀麦隆王牌将六次金球奖得主称为“足球之神”。

哈维在诺坎普享有传奇般的地位，他在西甲出场超过500次，在1991先加入巴萨一线队以后，在那里度过了17年职业生涯。

现年40岁的前西班牙球星目前正在执教阿尔萨德，他在那里度过了职业生涯的最后四年，不过一直有传闻称他将回到加泰罗尼亚，尤其是在红蓝军团的教练席出现空缺的时候。

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不过哈维前不久拒绝了巴萨高层的邀请，他表示自己还没做好准备执掌这家欧洲顶级豪门。不过埃托奥显然对这件事抱有不同的意见，他鼓励自己的前队友不要再等待。埃托奥在效力巴塞罗纳期间，曾在瓜迪奥拉的带领下夺得了2009年的欧冠冠军。

“我已经告诉哈维，无论发生什么，他都必须回到巴萨——我告诉他，他必须在“足球之神”梅西还在的时候做到这一点。”他告诉媒体。

“他曾和梅西一起踢过球，这对他来说执教会容易些。”

与此同时，埃托奥告诉巴萨，想要找人取代路易斯·苏亚雷斯不容易，即使他们在这个夏天从国际米兰引进了劳塔罗·马丁内斯。

“我爱苏亚雷斯。他在巴塞罗那创造了一个不可思议的故事。”当被问及他认为这位乌拉圭人是否是俱乐部有史以来最伟大的9号球员时，他表示。“能为这样的俱乐部踢球我们都很幸运。”

“苏亚雷斯就是苏亚雷斯，他是世界上最好的前锋之一。很明显，巴萨必须加强自己的实力，但没有必要捡芝麻丢西瓜。苏亚雷斯是一位将军式的球员，他是领袖，无法被替代。”

“劳塔罗表现得确实不错，但人们有厚古薄今，忘记最近里面发生事情的倾向。路易斯书写了巴萨和足球的历史。我们必须承认这一点。这并不意味着新球员应该被排除在外，但你不能忘记那些伟大的球员。”