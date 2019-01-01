埃托奥：希望穆里尼奥能够回巴萨执教

刚刚宣布退役的喀麦隆“猎豹”希望，穆里尼奥能够在未来以球队主帅的身份重返诺坎普。

1996年，穆里尼奥作为博比-罗布森的翻译和助教，来到诺坎普迈出了他传奇教练生涯的第一步。罗布森下课后，葡萄牙人又继续担任新帅范加尔的助教。

在巴萨积累了一定的理论和实战经验后，穆里尼奥在葡萄牙，意大利，西班牙以及英格兰逐渐走出了属于他的顶级主帅之路。

而同样是帮助蓝黑军团在2010年成就了三冠王的伟业的功臣，埃托奥曾在2009年来到梅阿查之前效力过巴萨五年时间。

埃托奥告诉Sport的记者：“（如果穆里尼奥重返巴萨）那将会很美好。”

“我很愿意去请求何塞前往马洛卡（埃托奥也曾效力于马洛卡队），那会很棒，那是西班牙最好的城市，但我更愿意他执教巴萨。”

喀麦隆射手将这位前红魔主帅描述为“足球世界最优秀的人之一”，虽然葡萄牙人在2018年12月离开老特拉福德后，至今仍没有找到适合的球队继续执教。

“我已经厌倦了说这家伙是足球世界里最优秀的人之一。我已经结束了我的职业生涯，而第一个给我发信息的人就是他。”

38岁的埃托奥在本月初宣布退役。他见证过瓜迪奥拉在诺坎普打造的梦三王朝，随国米在同一个赛季捧起过意甲，意大利杯和欧冠的冠军奖杯，也在离开梅阿查后经历了一段颠沛流离的岁月。上赛季他效力于卡塔尔SC队，然后做出了挂靴的决定。