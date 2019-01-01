埃托奥：如果哈维最后不去执教巴萨 我就杀了他

这位前中场球员在卡塔尔开始了他的管理生涯，长期以来一直被认为是未来的教练，这位喀麦隆传奇人物认为他有这个能力。

埃托奥开玩笑说，如果他的前巴萨队友不去执教加泰罗尼亚豪门的话，他将“杀了”哈维。

哈维在诺坎普时曾多次获得重要荣誉，长期以来一直被视为巴萨未来的教练，并且已在在卡塔尔的阿尔沙德开始了自己的管理生涯。

巴尔韦德在加泰罗尼亚豪门的新赛季初再次面临压力，埃托奥对谁能取代他给出了明确的建议。

“他是卡塔尔和西班牙的主教练。”埃托奥说。

“如果他最后不去执教巴萨，我就杀了他！”

哈维和伊涅斯塔都是伟大的中场球员之一，埃托奥还赞扬了伊涅斯塔的天赋。

埃托奥补充说：“在2006年巴黎的欧冠决赛中，他的表现就像马拉多纳、梅西和C罗的结合。”

“我在第一次采访中就说过：他是和我一起训练过的最好的球员。”

“人们很惊讶我没有说罗纳尔迪尼奥或梅西，但时间已经证明了我是对的。”

“他从来没有像梅西或C罗那样被认可，但是哈维和伊涅斯塔都是在那同一水平上的。”

巴萨下一个伟大的球星可能是16岁的安苏·法蒂，他在周二对阵多特蒙德的比赛中首发出场，成为巴萨最年轻的欧冠球员。

法蒂已经在西甲赛场的三次出场中打入两球，埃托奥对这名前锋的巨大潜力感到兴奋。

“只有上帝知道法蒂会带来什么。他很好，”这位前喀麦隆前锋说。

法蒂一直和巴萨的本赛季的新援安东尼·格里兹曼并肩作战，后者在本赛季中也已经打入了两粒西甲进球。

“在巴萨踢球就像喝了一杯好酒，”埃托奥补充道。“格里兹曼正在品尝着那杯酒，并且会享受很长一段时间。”