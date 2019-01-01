埃德森：我和阿利森的竞争关系仅仅是在球场上

曼城门将近年来与利物浦门将的竞争方式不止在一个地方。

曼城门将埃德森强调他和利物浦门将阿里森的竞争只存在于球场上，尽管他们在很多方面都有竞争。

这两位门将在英格兰足球生涯中一直为国内和欧洲的荣誉而战，同时还在巴西国家队内争夺一号球衣。

埃德森在国际舞台上的地位仅次于阿利森，但这名26岁的球员相信，他们在球场上的激烈竞争只能被认为是积极的一面。

“我认为这对巴西所有的守门员和整个国家来说都是一个好兆头。”这位曼城门将说。

“看看欧洲，你会发现两名优秀的门将在两家顶级俱乐部都有高水平的表现。”

“我和阿利森的关系很好，和菲尔米诺、法比尼奥的关系也很好。”

“当我们在同一天休息的时候，我们有时会聚在一起烧烤。”

“对于我们的日常训练和比赛来说，在同一天休息是很困难的，但是我们之前已经聚过几次了。我们的竞争只是在球场上。”

上个赛季曼城横扫国内冠军，包括领先利物浦一分的英超冠军，埃德森声称自己有夸耀的权利。

这个赛季，卫冕冠军比红军少了11分，但多赛了一场，但是埃德森拒绝放弃追逐潜在的英超冠军三连冠。

“我们知道差距很大，但我们需要继续我们的工作，”他说。“我们需要在球场上保持最好的状态，一场一场的赢球。”

“我们知道这将是非常困难的。利物浦正在经历一个伟大的赛季，但是在足球世界里任何事情都有可能发生。我们需要为任何结果做好准备。”

红军在17场比赛中以16胜1平位居积分榜首位，上个月在安菲尔德3-1击败曼城后扩大了他们的领先优势。他们将在节礼日客场挑战莱斯特，而瓜迪奥拉的球队将在周五迎战狼队。