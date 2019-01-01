埃德森：库蒂尼奥能帮助拜仁再次挑战欧战冠军

曼城门将相信他的巴西队友将继续在德国给人留下深刻印象，并带领他们在欧洲赛场上取得成功。

曼城门将埃德森相信，在库蒂尼奥加盟后，拜仁慕尼黑是本赛季最有希望赢得欧冠的球队之一。

这名27岁的球员本赛季从巴塞罗那租借去到德国豪门，拜仁还保留了在赛季结束后以1.2亿欧元(1.1亿英镑/ 1.33亿美元)直接买下他的选择权。

尽管这名巴西国脚在离开利物浦后的18个月里没能在巴塞罗那队找到一个固定的首发位置，但他在巴伐利亚已经有了一定的影响力，因为他只在德甲出场两次，就赢得了队友们的钦佩。

明星前锋罗伯特·莱万多夫斯基表示，这名中场和边锋球员将成为他们本赛季最重要的球员之一。他说：“他能给我们一些特别的东西。库蒂尼奥的出现让我们更加难以预测，也让我们更加危险。”

库蒂尼奥的队友、巴西球星埃德森也同意莱万多夫斯基的观点，他认为一支“伟大”的球队已经变得更加强大，并有可能在2013年以来再次赢得欧冠冠军。

“拜仁一直是一支伟大的球队。现在有了库蒂尼奥，他们绝对是冠军联赛的夺冠热门。”

“库蒂尼奥是一名出色的球员。不幸的是，他在巴塞罗那的表现不如在利物浦那么好。

“在拜仁，他现在可以再次展示他的实力，并且再次高兴起来。”

与此同时，巴西主帅相信库蒂尼奥能够在德国顶级联赛中保持出色的表现：“他已经在德甲踢了两场比赛。我希望这将继续下去，并帮助他实现和开发他的全部潜力。”

库蒂尼奥对自己在慕尼黑的表现充满信心，他希望在这支充满了优秀球员的球队中茁壮成长。

“这里有很多优秀的球员，顶尖的球员和伟大的球员。”他在球队以6-1战胜美因茨的首场比赛后说。

“我很高兴来到这里，这样我就能向他们学习，变得更好。”