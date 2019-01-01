埃德森受伤出战成疑 布拉沃或首发战利物浦

巴西人在下半场没有出场，在他的教练确认他受伤后，他可能会错过这场榜首之争。

在周三的欧冠1-1战平亚特兰大的比赛中，曼城门将埃德森中场休息时被替换下场。

埃德森在半场结束前曾冲出禁区解围，但并没有表现出任何不适，这让克劳迪奥·布拉沃在中场休息时热身并上场令人感到意外。

瓜迪奥拉证实这名巴西国脚受伤了，但他不能保证埃德森在安菲尔德的比赛中出场。

“我现在不知道，这是肌肉的问题。”瓜迪奥拉赛后说：“伤情不严重，但为了避免风险。他在最后几分钟感觉不舒服，所以我们决定换人。”

尽管未能赢得这场比赛，但曼城仍以10分高居小组第一，领先顿涅茨克矿工和萨格勒布迪纳摩各5分。

瓜迪奥拉的球队在11月26日主场对阵矿工的比赛中只要得到一分，就将确保他们晋级淘汰赛阶段，

曼城已经失去了后卫拉波尔特和津琴科（两人都是膝伤），中场罗德里（腿筋受伤）和大卫·席尔瓦（肌肉伤病）以及边锋萨内（膝伤）。

英超的卫冕冠军在11场比赛后落后联赛领头羊利物浦6分，他们希望能在安菲尔德取得一个积极的结果来保持对对方的压力。如果埃德森不能证明自己适合比赛，布拉沃很可能会首发出场。到目前为止，这位巴西门将已经为曼城踢了本赛季英超和欧冠的所有比赛。