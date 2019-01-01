埃弗顿1000万镑签下英格兰国脚德尔夫

这位英格兰国脚与埃弗顿签下了三年的合约。

埃弗顿已经确认签下曼城中场球员法比安·德尔夫，据信转会费约为850万英镑(1100万美元)，可能会升至1000万英镑(1200万美元)。

这位29岁的球员已经和太妃糖签下了一份三年的合同，他希望在新东家能比在曼彻斯特享受更多的踢球时间。

在2017/18赛季曼城拿下100分的赛季中，这位英格兰国脚是球队的关键人物，上个赛季他在瓜迪奥拉的球队中只出场了11次，顺位落后于奥列克桑德尔·津琴科和本杰明·门迪，他只在2019年出场过一次。

结果，德尔夫——他可以在中场或者边后卫位置上运作——被广泛报道在他与俱乐部的合同进入最后一年之后渴望离开曼城。

“我真的很高兴来到这里，我将付出一切——不低于100%。”德尔夫在签约后告诉俱乐部网站：“每次我对阵埃弗顿的比赛，不管是主场还是客场，当你看到球迷时，你首先想到的就是激情。埃弗顿球迷似乎了解足球，似乎理解它，这似乎是他们的血液，他们真的支持球队。你总是能听到埃弗顿人的声音，我很高兴能在主场踢球，当我踢球的时候能听到他们的声音。”

德尔夫在四年里为俱乐部出场89次后离开了曼城。这位出生在布拉德福德的中前卫此前曾效力于阿斯顿维拉，在6个赛季中代表阿斯顿维拉出场134次，他童年时期效力于利兹联队。

因此，这位埃弗顿的新球员有着丰富的经验，包括他为英格兰国家队出场的20次，最后一次是在今年夏天的欧国联。

由于这个原因，埃弗顿主教练马尔科·席尔瓦对他的新转会感到高兴。“当我想引进一名新球员的时候，我首先考虑的是球员的质量，而法比安是一名高质量的球员。”他说：“但是他们能给我们的更衣室带来什么也很重要，如果你能把这两件事结合起来，那对俱乐部来说就只有好处了。”