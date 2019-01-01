埃弗顿计划永久转会祖玛 切尔西预计标价3000万

太妃糖渴望从留住他们在上个赛季中非常成功的租借球员，并希望这位法国后卫能够回到默西塞德郡。

埃弗顿渴望与切尔西后卫库尔特·祖玛签订一份永久合同。

这位法国国脚在上个赛季的席尔瓦的带领下发挥了关键作用，够力足球证实这位前沃特福德主帅希望祖马回归，以保持他后防线的连续性。

切尔西很可能为这位24岁的球员开出3000万英镑(3800万美元)的高价，他与斯坦福桥的合同还有4年到期。

在过去的两年里，他一直被租借在外，在去到埃弗顿之前，他曾在2017-18赛季为斯托克城效力，但他的未来要等到新主帅在西伦敦上任后才能确定。

兰帕德在被德比郡俱乐部允许缺席季前训练后，仍在与切尔西就主教练一职进行谈判。

切尔西将不得不支付400万英镑来解除兰帕德在普莱德公园的合同，同时他们正在进行谈判，从他上赛季在公羊队的幕后工作人员中引进8名员工。

预计交易将在未来几天内完成，包括祖玛在内的几家先前的租借球员正在等待这些谈判的结果，然后再决定他们的未来。

加里·卡希尔在周日合同到期后被释放，因此切尔西的阵容中有一个空缺，而这名中后卫可能需要来填补。

不过兰帕德可能会选择将威尔士国脚伊森·安帕杜、英格兰U21国青队队长杰克·克拉克-索尔特或在兰帕德执教下获得德比年度最佳球员的菲卡约·托莫里提升到一线队。

与此同时，切尔西宣布在决定不支付1570万英镑(合2050万美元)的第二年租借费或3160万英镑(合4100万美元)的转会费后，伊瓜因已经回到尤文图斯。

这意味着马特奥·科瓦基奇将是切尔西在今年的转会窗口中唯一的一名新签约球员，他将以4030万英镑(5100万美元)的价格永久离开皇家马德里。

这位上赛季被租借到蓝军的克罗地亚国脚，上周六在俱乐部的应用程序上意外亮相，尽管他将通过俱乐部的传统媒体渠道正式宣布成为切尔西球员。

这笔交易绕过了俱乐部的两窗转会禁令，因为蓝军已经在上赛季注册了科瓦基奇。