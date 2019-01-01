埃弗顿将开会讨论帅位 莫耶斯有望回归老东家

太妃糖正在考虑解除葡萄牙主帅的职务，并在惨败给利物浦后重新启用他们的前主教练。

埃弗顿在默西塞德德比惨败后准备解雇马尔科·席尔瓦，而大卫·莫耶斯则准备惊喜回归古迪逊公园。

在周三晚上以2-5惨败于英超领头羊利物浦之后，席尔瓦作为埃弗顿主帅的日子看来要结束了。随着南安普顿击败诺维奇，埃弗顿最终滑进了倒数三名。

他们已经输掉了过去13场联赛中的9场，本赛季到目前为止，他们在15场比赛中只得了14分。

席尔瓦再次拒绝就围绕他未来的猜测发表评论，只是表示他“理解这些问题”，他将继续“百分之百的专业”。

足球总监马塞尔·布兰兹、首席执行官丹尼斯·巴雷特-巴森代尔和首席财务及商务官萨沙·里亚赞采夫都见证了埃弗顿的惨败。大股东法哈德·莫胥礼和董事长比尔·肯莱特都没有表现出任何迹象，他们两人对席尔瓦的未来都有很大的发言权。

消息源告诉够力足球，埃弗顿将在周四召开董事会，而主教练的位置将是会议的首要议题。席尔瓦越来越不可能在周六主场对阵切尔西的比赛中出现。

据了解，肯莱特倾向于在短期内任命莫耶斯。

在莫耶斯2002年至2013年为俱乐部效力的11年间，两人曾有过一段亲密的工作关系。据了解，自2018年夏季离开西汉姆后一直失业的莫耶斯会抓住这个机会重返古迪逊公园公园。

这位前曼联主帅周一晚上出现在普雷斯顿对阵西布朗的比赛中，据信他期待着正式的接触。其他被考虑的名字包括前埃弗顿的宠儿米克尔·阿尔特塔，摩纳哥的莱昂纳多·雅尔迪姆和阿贾克斯的主帅埃里克·滕哈赫，他们将得到布兰兹的特别支持。

国家报纸已经报道，如果他被任命，莫耶斯将会安排前埃弗顿球员蒂姆·卡希尔作为他的教练组的一员，同时有消息告诉够力足球，如果他本赛季能够取得联赛前八的成绩，苏格兰人将会要求短期合同的延长。

但关键的是，他的任命似乎不会得到埃弗顿主要股东的普遍支持。例如，布兰兹意识到莫耶斯的回归不会受到支持者的欢迎，但他们对席尔瓦的处境表示了真诚的同情，他们承认埃弗顿的联赛位置并不能真正反映主教练和他的员工的工作。

但积分榜并没有说谎。只有诺维奇和沃特福德落后于埃弗顿。埃弗顿本赛季已经先后输给了三支升班马且一球未进，并且在15场联赛中丢了27个球。

伯恩茅斯的主教练埃迪·豪是另一个可能被长期聘用的人，而U23教练大卫·昂斯沃斯将在需要的时候短期救火。

埃弗顿12月的赛程很艰难，接下来是对阵切尔西、阿森纳、曼联、莱斯特城、伯恩利和纽卡斯尔的比赛。

在这个阶段，似乎几乎可以肯定的是，席尔瓦将不会在埃弗顿看到新年。