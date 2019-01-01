涉嫌夸张 埃弗顿名宿：马内就是在跳水要点球

这名塞内加尔国脚在伤停补时阶段被马克·阿尔布莱顿犯规，但凯文·基尔巴尼认为他太容易摔倒。

前球员凯文·基尔巴尼认为，萨迪奥·马内在补时阶段通过跳水赢得点球，帮助利物浦在主场以2-1戏剧性地战胜莱斯特城。

詹姆斯·米尔纳在第95分钟踢进点球，将利物浦在英超联赛的跨赛季连胜场次扩大到17场。

马内在禁区内被阿尔布莱顿放倒后赢得点球，裁判这一决定得到了VAR的核实，但也引起了争议，因为一些人认为马内与对方的接触微乎其微，基尔巴尼就是其中之一。

“我不认为这是一个点球，尽管最初马内和阿尔布莱顿有接触，”他告诉BBC：“但马内缩开了，然后跳水。他们不会推翻它，因为那不是一个明显的错误，因为在它之前确实有接触。但我认为马内摔倒了，他跳水要点球，我真的这么认为。”

在安菲尔德执教三年之后，莱斯特城主教练罗杰斯回到了利物浦，他感到很失望，他也认为这个点球站不住脚。

“在第95分钟被判点球是很难接受的。”莱斯特城主帅说：“我认为我们应该得一分。你来到欧冠冠军的地盘，你必须有韧性，应对压力，展现自己的能力。我觉得我们做到了。我想我们可以继续赢得比赛。我们在控制局面时丢了一个球。我认为这是一个非常不令人信服的点球；这肯定是不清不楚的，但裁判判了VAR也很难推翻它。但是我为我们的球队和我们展现的个性感到非常骄傲。来到这里，有这么强的竞争力，说明我们走在正确的道路上。”

利物浦下一场比赛将在国际比赛日结束后前往老特拉福德对阵曼联，届时他们将挑战英超18连胜的纪录。