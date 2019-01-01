埃弗顿名宿：那个失误可能会让皮克福德永远蒙羞

前埃弗顿前锋托尼·科蒂认为皮克福德可能只会因为德比的失误而被人们记住。

埃弗顿门将皮克福德可能永远不会忘记他在本赛季默西塞德德比中所犯的错误，那场比赛让利物浦在伤停补时阶段击败了埃弗顿。

当时英格兰国门没能处理好范戴克的射门，球看起来越过了横梁，但他将球捞回场内，让球落入了奥利吉的脚下。

奥里吉轻松将球送进空门，帮助利物浦绝杀埃弗顿。

皮克福德在比赛前几个月声称自己“不会像利物浦门将阿里森那样犯错”，但在他犯错之后，皮克福德成了人们的笑柄。

从那以后，人们对皮克福德的能力产生了怀疑，他看上在门前摇摆不定，好像他的信心受到了打击。

他在默西塞德德比后的每一次失误，即使是最小的失误，都会被人提起。

科蒂在PlayOJO独家采访时说:“乔丹（皮克福德）做得棒极了。”

“他为埃弗顿做得很好，他也为英格兰做得很好。”

“他犯了一些错误吗?”他当然有，但是让我看看哪个守门员没有。我说的是彼得·希尔顿，雷·克莱门斯，帕特·詹宁斯，大卫·希曼，彼得·舒梅切尔……尽管他们都很了不起，但他们都犯过错误。”

“乔丹在安菲尔德犯下大错，这可能会让他永远被铭记。”

“感觉就像大卫·希曼——人们忘记了他有多优秀。你提到希曼，人们就会谈论罗纳尔迪尼奥的吊射，但是他们忘记了其他的比赛，忘记了他们有多优秀。”